Trenitalia, problemi (già risolti sull'app). Il Pd attacca Salvini

Frecciarossa, immagine di repertorio

Ascolta ora 00:00 00:00

I sistemi di prenotazione e vendita di Trenitalia non sono al momento funzionanti a causa di un disservizio tecnico, sul quale gli apparati di manutenzione stanno lavorando per la risoluzione. La società rende noto che sono state potenziate le informazioni ai passeggeri e che, chi non dovesse riuscire ad acquistare il proprio titolo di viaggio odierno prima della partenza, potrà farlo a bordo del treno senza sovrapprezzi. Il disservizio è stato temporaneo ed è durato non più di un paio d'ore ma, nel frattempo, il Pd non ha mancato l'opportunità di montare l'ennesima polemica sterile contro il governo.

" Tutte le rassicurazioni di Salvini vanno a scontrarsi con la realtà: l'app di Trenitalia è in crash, le informazioni non sono disponibili, i biglietti non sono controllabili. Questo purtroppo è solo l'antipasto di quello che accadrà a Natale ", ha dichiarato il vicepresidente Pd della commissione Trasporti della Camera, Andrea Casu, che evidentemente è in possesso di una sfera di cristallo per conoscere, con un anticipo di una settimana, quando accadrà nei prossimi giorni. " Siamo al 17 dicembre e non osiamo immaginare cosa potrà accadere tra una settimana, quando milioni di italiani utilizzeranno i treni per rientrare in famiglia a festeggiare. C'è grande preoccupazione tra gli utenti ", ha proseguito, facendosi portavoce senza che gli venga richiesto. " Chiediamo a Salvini di riferire in parlamento e spiegare quale sarà il piano per garantire che i trasporti durante le festività siano regolarmente assicurati ", ha concluso Casu.

È stato divulgato appena pochi giorni fa il risultato dell'indagine del gruppo Transport and Environment sulla qualità del trasporto ferroviario in Italia. Con evidente sommo rammarico dell'opposizione, che di fatto la ignora, Trenitalia è risultata in testa alla classifica con un risultato medio di 7.7 su 10, distinguendosi soprattutto per l'esperienza di viaggio. Il vettore italiano ha messo dietro anche quello svizzero, universalmente noto per la qualità del suo servizio, che ha ottenuto un punteggio di 7.4 e che, come ampiamente risaputo, ha i treni più puntuali d'Europa.

Al terzo posto, con lo stesso punteggio della Svizzera, c'è RegioJet della Repubblica Ceca, i cui biglietti sono i più convenienti di tutto il Continente. Con buona pace delle opposizioni, che non perdono occasione per polemizzare, raccogliendo spesso magre figure.