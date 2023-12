La versione di Giorgetti: "Sul Patto un compromesso. Mes? Mai promessa la ratifica"

Dal Patto di Stabilità alla manovra economica, passando per la mancata ratifica del Mes. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha analizzato i principali dossier del suo dicastero in audizione in Commissione Bilancio della Camera. "L'accordo sul patto di stabilità è un compromesso, se un compromesso verso il basso o verso l'alto, io ho detto e ribadisco che le valutazione le faremo tra qualche tempo" , ha evidenziato il ministro rimarcando il successo italiano a proposito della possibilità dell'allungamento fino a sette anni per coloro che rispettano il Pnrr: "Vuol dire che bisogna rispettare il Pnrr in tutto questa flessibilità è entrata ed è un grande successo del nostro Paese" . Secondo il ministro, la discussione sul nuovo patto di stabilità "è viziata dall'allucinazione psichedelica degli ultimi quattro anni, dove abbiamo pensato che lo scostamento si poteva fare e il debito si poteva fare" . A tal proposito, ha aggiunto che "il problema non è l'austerità, è la disciplina per chi fa politica di prendere decisioni e attuarle anche se sono impopolari" .

Altro dossier rovente è quello relativo al Mes. Giorgetti ha evidenziato di non aver mai detto in nessuna sede che l'Italia avrebbe ratificato il Meccanismo europeo di stabilità: "Dopo il quarto rinvio del voto, ho detto che una decisione il Parlamento avrebbe dovuto prenderla, per responsabilità. Il Parlamento ha votato, e l'ha fatto come avevo anticipato io in sede europea, avevo detto che con una larga maggioranza l'esito sarebbe stato il no al Mes" . Il ministro dell'Economia ha aggiunto che il Mes non è né la causa né la soluzione del nostro problema: "Il nostro problema si chiama debito. Il debito va tenuto sotto controllo, altrimenti questo Paese non ce la fa" .