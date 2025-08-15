"Un augurio a tutti voi". Il messaggio di Meloni agli italiani per Ferragosto

In questa giornata di festa, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto lasciare un messaggio agli italiani e lo ha fatto pubblicato un dolce scatto sulla propria pagina X. Nell'immagine vediamo la leader di fratelli d'Italia insieme alla figlia Ginevra, strette in un abbraccio. " Un augurio di buon Ferragosto a tutti voi" , si legge in aggiunta alla foto.

Giorgia Meloni, gli occhi nascosti dietro un paio di occhiali scuri, sorride. La piccola Ginevra, invece, indossa un cappello bianco che cela parzialmente il suo volto, come sempre. Si vedono però i boccoli biondi della bambina, così come la bocca, intenta a fare una simpatica smorfia. Uno scatto madre e figlia davvero molto tenero, che ha riscosso molti like, fra cui quelli di Antonella Clerici e Carlotta Mantovan.

Quest'anno non sappiamo dove Giorgia Meloni abbia deciso di trascorrere le vacanze. L'informazione è riservata, e sono in pochissimi a conoscere la destinazione. Il premier ha espresso il bisogno di prendersi del tempo per ricaricarsi. C'è chi parla di vacanza in barca, chi ha indicato l'Argentario, chi ancora l'isola del Giglio e Porto Ercole, ma si tratta solo di superstizioni. È giusto rispettare la privacy del presidente.

Tanti i commenti sotto il post. "Buon Ferragosto a Lei, grazie per il suo impegno, la sua tenacia contro le opposizioni e per come rappresenta la nostra Italia nel mondo. Grazie" , ha scritto un utente. "Bellissime il nostro orgoglio made in Italy ", è stato il commento di un altro. E, ancora: "Grazie Presidente! Auguri a lei e alla sua bambina!" , " Un felice Ferragosto, la mia brava presidente ".

