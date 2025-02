"La giunta è forte, urbanistica a Fi"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca (nella foto) ha comunicato un cambiamento della composizione della Giunta regionale. Il tutto durante la conferenza stampa sui primi due anni di governo. La delega all'Urbanistica passerà dalla Lega a Forza Italia, mentre Pasquale Ciacciarelli, attuale assessore del Carroccio, passerà a occuparsi della Protezione civile. «Questa è una Giunta forte che tiene e c'è una azione di governo che va avanti», ha continuato Rocca. Il presidente di Regione ha spiegato come il suo «obiettivo» sia quello di essere rieletto «per un secondo mandato». «L'unica cosa che potrà impedirlo - ha precisato - è la salute, motivo in più per fare bene nella Sanità». E proprio la Sanità è stato uno dei temi chiave affrontati durante la conferenza stampa.

Oltre a un abbattimento dei tempi d'attesa pari al 70% con la riforma Recup, Rocca ha anche annunciato l'invio di una missiva per far uscire la Regione del Piano di rientro sanitario. «Proprio in queste ore - ha annunciato - sta partendo una mia lettera ai due ministri dell'Economia e della Sanità per farci uscire dal piano di rientro sanitario alla luce dei numeri che abbiamo dato».