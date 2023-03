"Governo che divide". Boldrini strumentalizza pure l'Unità d'Italia

Usare l'Unità d'Italia per accentuare le divisioni non è certo il massimo. Anzi è proprio un controsenso. Ma con un tweet ad alto tasso di livore Laura Boldrini lo ha fatto comunque. Nella giornata in cui il Paese ha ricordato il 162esimo anniversario dell'Italia unita, l'ex presidente della Camera ha infatti scelto di abbandonare la formalità delle celebrazioni per lanciarsi in una ben più modesta polemica politica di stampo anti-governativo. Un'operazione discutibile, che a nostro avviso non ha fatto onore né alla sua promotrice, né al partito che rappresenta.

" A 162 anni dall'Unità d'Italia, celebriamo un popolo unito, fiero, coraggioso e orgoglioso della sua Patria e della sua identità ", aveva scritto il premier Meloni in mattinata, utilizzando i social. Sempre in rete, il pensiero espresso da Laura Boldrini è stato invece di tenore ben diverso. " Oggi 17 marzo si festeggia l'Unità d’Italia ma a guidare il Paese c'è un governo che punta a dividerlo ", ha infatti attaccato la deputata dem, riuscendo nell'ardua impresa di polemizzare anche su una ricorrenza storica. Era proprio necessario?

Oggi #17marzo si festeggia l’Unità d’Italia ma a guidare il Paese c’è un Governo che punta a dividerlo.



Autonomia differenziata e riforma fiscale procureranno maggiori discriminazioni dal punto di vista territoriale e sociale.



“Pronti” a danneggiare cittadini e cittadine. — Laura Boldrini (@lauraboldrini) March 17, 2023

Invece di celebrare gli ideali di "convivenza civile" ispirati dall'anniversario (come aveva fatto il presidente della Repubblica Mattarella), l'ex presidente della Camera ha spinto sull'acceleratore della polemica politica spicciola. " Autonomia differenziata e riforma fiscale procureranno maggiori discriminazioni dal punto di vista territoriale e sociale ", ha infatti tuonato, entrando a gamba tesa nel perimetro della propaganda e del confronto tra differenti programmi politici. Poi lo sberleffo finale al centrodestra alla stessa Meloni. "Pronti a danneggiare cittadini e cittadine", ha scritto l'esponente Pd, richiamando in tono polemico uno slogan utilizzato in campagna elettorale da Fratelli d'Italia.