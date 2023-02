“Il governo non le ostacoli…”. La Boldrini si fa ancora sponsor delle Ong

Dopo il naufragio in Calabria, la sinistra non ha perso tempo per strumentalizzare la tragedia, attaccando il governo e puntando il dito contro Giorgia Meloni. Non poteva mancare l'intervento di Laura Boldrini, esponente del Pd, che come al solito è intervenuta in favore delle Ong, dimenticandosi che su quella rotta non operano, concentrandosi esclusivamente su una delle due rotte libiche. " Decine di morti in mezzo al mare, forse più di cento, al largo delle acque di Crotone. Cordoglio per i familiari delle vittime di questa immensa tragedia. Il governo ci ripensi: pattugliamento europeo e nessun ostacolo alle Ong. Così si evitano disgrazie come queste ", scrive sui social l'ex presidente della Camera.

Ancora una volta, la sinistra strumentalizza politicamente una tragedia. Il decreto Piantedosi, che in queste ore è stato messo al centro della polemica dall'opposizione, non ha alcuna influenza su quanto accaduto nelle ultime ore. Laura Boldrini, pur di attaccare la maggioranza e sollevare la polemica, sorvola sul fatto che le Ong che dovrebbero operare in quel quadrante del Mediterraneo, non dovrebbero nemmeno sbarcare in Italia, perché per le aree di competenza SAR e per la questione dell'assegnazione del porto più vicino, il nostro Paese non verrebbe minimamente coinvolto. La competenza del Mediterraneo orientale, infatti, ricade principalmente sulla Grecia e sulla Turchia.

Un concetto simile a quello di Laura Boldrini l'ha espresso anche Peppe Provenzano, anche lui del Pd: " Di fronte al naufragio, alla tragedia di Crotone, è tempo di silenzio e dolore. Ma chi ha speculato sui morti? Chi ha dichiarato una folle guerra alle Ong scoraggiando i soccorsi. Chi ha promesso blocchi navali e in Europa costruisce muri e non un governo solidale del fenomeno ". E ci sono numerosi commenti di questo tipo da parte del Pd, che sfrutta anche questa tragedia per picconare il governo.