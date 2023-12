“Il governo se ne frega dei sindacati”. Il solito disco rotto di Landini

Maurizio Landini non si stanca e imperterrito, come un disco rotto che suona sempre la stessa canzone, insiste sui soliti temi. " Noi facciamo i conti il presidente del Consiglio che c'è. Il governo se ne frega dei rapporti con le organizzazione sindacali e ragiona in una logica di comando. Ma governare non è comandare ma fare i conti con la rappresentanza sociale ", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini parlando a Che sarà su Rai3. Landini, com'è evidente ormai da tempo, desidera essere nella sala dei bottoni, sostituirsi alle decisioni del governo politico regolarmente eletto.

L'esecutivo, insiste, " non discute con i sindacati e va per i fatti suoi e sta colpendo il mondo del lavoro invece che colpire profitti ed extraprofitti ". Le parole di Landini sono sovrapponibili a un qualunque discorso o intervento fatto dal segretario in passato e ora cerca di giocare di sponda con l'opposizione per ottenere il salario minimo e sulla rappresentanza in un contesto in cui, " c'è la volontà di affossare la contrattazione collettiva e addirittura di reintrodurre le gabbie salariali ". Landini non ha nuovi argomenti, ricicla quelli già noti, senza mai fare proposte che siano concrete e attuabili. L'unica che avanza, da parte del segretario, è quella di cercare di guadagnare quanto più terreno possibile " Per dare validità ai contratti firmati da sindacati veramente rappresentativi ".