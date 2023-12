“Grazie di cuore”. Beppe Grillo dimesso: è stato ricoverato una settimana

Dopo una settimana di ricovero presso l'ospedale di Cecina, in provincia di Livorno, Beppe Grillo è stato dimesso nella serata di ieri. Il garante del Movimento 5 stelle è stato ricoverato domenica scorsa a seguito di un malore occorso mentre si trovava nella sua villa di Bibbona, poco distante da Cecina. Il suo ricovero era stato definitivo come "precauzionale" per effettuare alcuni accertamenti e la dimissione è stata confermata a qualche giorno di distanza dal giorno in cui era prevista.

Il malore occorso a Grillo, dal quale non sono stati sforniti dettagli, non era comunque "preoccupante" per i medici e fin dall'inizio alcune fonti di partito hanno rassicurato sulle sue condizioni di salute. " Un piccolo grande soccorso pieno di umanità. A tutti i medici, infermieri e a tutto il personale dell'ospedale di Cecina, un grazie di cuore... ", ha scritto il fondatore del Movimento sui social dopo il ricovero, trovando anche il modo per ironizzare sulla sua permanenza ospedaliera. Ha ringraziato, infatti, anche " Mario, che mi entrava in camera di notte " e " Nino, che faceva suonare tutti gli allarmi ".

Quindi, in chiusura di intervento, ha mostrato il suo lato più sentimentale, che difficilmente in questi anni ha fatto emergere nella sua sfera pubblica. " Vi voglio bene, Buon Natale ", ha concluso il garante del M5s. Per il momento, così come nei giorni scorsi, non ci sono stati messaggi da parte degli iscritti al Movimento. Il ricovero di Grillo è stato trattato con discrezione o, come fanno notare altri, con indifferenza. D'altronde, la nuova generazione di eletti del M5s non ha alcun contatto con il fondatore del Movimento, che ormai è una creatura in mano a Giuseppe Conte. Grillo, per molti, è un'entità astratta che non hanno nemmeno mai conosciuto, pertanto è comprensibile una certa freddezza nei suoi confronti.