"Usano l’acqua come arma": la sparata di Grillo contro Israele

Beppe Grillo torna a parlare della tensione in Medio Oriente e naturalmente si tratta di un attacco feroce a Israele. Il garante del Movimento 5 Stelle ha pubblicato sul suo blog un link a un articolo del Guardian che denuncia il piano di Tel Aviv di utilizzare l'acqua come arma contro i palestinesi. "L’acqua è una delle risorse più preziose in Israele e nei territori palestinesi. Ma c’è un forte squilibrio nel modo in cui questa risorsa viene distribuita" , l'esordio del comico genovese: "Nella Cisgiordania occupata, le fattorie di proprietà israeliana prosperano, mentre i palestinesi spesso non hanno abbastanza acqua da bere. E a Gaza, i palestinesi si trovano ad affrontare livelli mortali di carenza idrica. Josh Toussaint-Strauss esamina come Israele abbia preso il controllo dell’approvvigionamento idrico della regione e abbia creato una crisi mortale per i palestinesi" .

Una situazione dolorosa per tanti innocenti, ma Grillo nel suo j'accuse ha omesso qualche dettaglio. Il problema dell'approvvigionamento dell'acqua nella Striscia di Gaza è sempre stato problematico, anche prima della dura reazione dello Stato ebraico per l'attacco di Hamas del 7 ottobre. Molte infrastrutture sono state distrutte nel corso degli ultimi anni e la rete idrica di tubature funziona a malapena, tanto da spingere gran parte della popolazione palestinese ad affidarsi a un centinano di impianti di desalinizzazione dell'acqua.