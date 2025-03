“Ha rimosso le foto con Zelensky”. L’ultima bufala del Pd sulla Meloni

Ascolta ora 00:00 00:00

Contrordine compagni, le nuove accuse contro Giorgia Meloni sono tutte fake news. Il Partito democratico, per voce della deputata Lia Quartapelle, prima ha accusato la premier di avere rimosso tutte le foto con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dal suo profilo social ufficiale. E poi, a stretto giro, la stessa esponente dem è stata costretta a rimangiarsi tutto perché - al netto delle fantasie della sinistra – si trattava di una bufala e, peggio ancora, di una notizia pompata sui canali Telegram dalla propaganda russa.

La bufala anti-Meloni

La verità, in questo caso, è una sola: con una semplice ricerca sul profilo X della premier Meloni è facilmente riscontrabile che l’account ufficiale della presidenza del Consiglio riporta ancora oggi alcuni post che fanno riferimento all’Ucraina e al suo presidente. Ma l’esponente dem, Lia Quartapelle, incalzata nel merito, diceva esattamente il contrario. "Meloni ha rimosso le foto con Zelensky dai suoi social. Cosa sta accadendo a Palazzo Chigi?", ha chiesto in un comunicato la vicepresidente della Commissione Esteri ed esprimendo "solidarietà al presidente ucraino per il trattamento poco rispettoso ricevuto alla Casa Bianca". Una notizia totalmente sbagliata. Solo per citare uno dei tanti esempi che smonta questa narrazione ingannevole, un post del 13 maggio 2023 mostra Meloni e Zelensky insieme a Palazzo Chigi. Nel post la premier si dice "lieta" di avere accolto Zelensky, aggiungendo che l'incontro "testimonia l'impegno che attribuiamo ad un rapporto importante per le nostre Nazioni".

Il dietrofront del Pd

Da qui arriva il parziale dietrofront della democratica. " Resta il fatto che gli account social della presidente del Consiglio sembrerebbero radicalmente modificati. La presidente del Consiglio è stata vittima di un attacco hacker? Musk ha preso il controllo dei suoi social? Questo è avvenuto il giorno in cui Trump ha tolto il sostegno dell'intelligence americana agli ucraini. Si tratta di un po' di opportunismo oppure dobbiamo interpretare questo gesto come l’anticipo di una svolta di politica estera nei confronti di un Paese che finora l’Italia ha sempre riconosciuto come aggredito e quindi da difendere?". Poi, finalmente, arriva l’ammissione completa.

“Riconosco di essere stata tratta in inganno da notizie non vere che circolano sui media circa la cancellazione dagli account di Giorgia Meloni di fotografie con Zelensky",

ammette in una nota. La sinistra si dimostra tutto e il suo contrario: prima accusa le destre di diffondere fake news e poi le utilizza come uno strumento anti-governativo.