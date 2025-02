"Hanno detto cose false su mio padre". La Russa all'attacco di Report sulle fake news del "Grande Oriente"

Ascolta ora 00:00 00:00

"Io non ho mai querelato nessun giornalista, quello che scrivono mi scivola addosso. Ma qui non c'era in mezzo la mia reputazione, se l'erano presa con mio padre, che è morto con una fedina penale immacolata, dicendo cose che erano totalmente false". E' un Ignazio La Russa decisamente indignato. quello che questa mattina si materializza a sorpresa al settimo piano del palazzo di giustizia di Milano, raccontando il suo scontro frontale con i giornalisti di Report. Il programma di Sigfrido Ranucci aveva mandato in onda nel 1993 due puntate di inchiesta sulla "famiglia La Russa", incentrate in particolare sul padre Antonino La Russa; il presidente del Senato aveva definito i giornalisti Rai dei "calunniatori schifosi" e aveva sporto denuncia e querela per diffamazione aggravata, ma la Procura di Milano aveva chiesto l'archiviazione, "anche se avevano riconosciuto - dice La Russa - che erano state dette delle falsità, ma siccome le avevano copiate da altri siti per la Procura erano giustificati. Ma la legge mi dà il diritto di impugnare quella decisione, ed è quello che ho fatto. E questa mattina ho deciso di essere presente personalmente all'udienza".

A La Russa senior, il programma aveva contestato la sua presenza in un rapporto denominato "Grande Oriente", relativo a vicende di massoneria: "di cui - dice il presidente del Senato - non è mai stata trovata traccia, non esiste da nessuna parte": Inoltre veniva citato un volantino attribuito al padre in cui si propagandava una candidatura del bancarottiere Michele Sindona.

"Ma oggi - dice La Russa uscendo dall'udienza - hanno detto che il falso volantino era una trovata umoristica, come quando si fanno le orecchie d'asino ai politici, una trovata televisiva": Una giustificazione inaccettabile per il legale dell'esponente di FdI, che ha insistito per l'imputazione coatta di Ranucci e di un suo cronista. La decisione del giudice si conoscerà nei prossimi giorni.