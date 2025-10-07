"Hanno fatto come i nazisti". Augias mette a tacere i pro Hamas

A soli due anni dal terribile attacco terroristico di Hamas nei confronti di Israele, in Italia c’è ancora chi lo definisce come un semplice atto della resistenza palestinese contro il governo israeliano. A Bologna, solo per fare un esempio tra tanti, i Giovani Palestinesi avevano annunciato di voler scendere in piazza martedì 7 ottobre, in occasione del secondo anniversario dell'attacco di Hamas in Israele con l'uccisione di 1.200 israeliani e il rapimento di 250 persone. Tanto che sono dovute intervenire le istituzioni per bloccare tutto. Dalla Prefettura di Bologna hanno già fatto sapere che la manifestazione sarà vietata.

La comunità ebraica di Bologna ha annunciato invece saranno momenti pubblici di ricordo per le vittime: “Proviamo un forte senso di solitudine e non offriamo palchi per parole vuote. La nostra cerimonia sarà privata”. E proprio sulla scia di questi terribili eventi che Corrado Augias ha voluto mandare un messaggio chiaro alla sua parte politica.

Durante la puntata de "La Torre di Babele" (La7) il giornalista ha commentato lo striscione apparso in una manifestazione per Gaza con la scritta “7 ottobre, giornata della resistenza palestinese”. Augias ha ricordato l’attacco di Hamas del 2023 e lo ha definito senza mezzi termini un atto di violenza e barbarie, non di resistenza.

Nel suo intervento, inoltre, ha sottolineato la gravità di confondere il terrorismo con la lotta politica, paragonando quelle atrocità ai crimini compiuti daicontro civili innocenti. Un modo sicuramente per prendere le distanze dalle frange più estremiste della sinistra e, allo stesso tempo, per avvertire la cosiddetta sinistra moderata guidata dal Partito democratico di Elly Schlein.