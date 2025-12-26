"Hanno voluto confondere Hamas coi palestinesi". Così Cerno inchioda la sinistra radicale

Anche nel giorno di Santo Stefano, in collegamento dal Friuli Venezia-Giulia, il direttore Tommaso Cerno ha commentato le principali notizie del giorno con il Tg4, soffermandosi in particolare sull'attacco Usa contro l'Isis in Nigeria e sullo stop al gemellaggio tra Riace e Gaza City imposto dal governo nonostante l'accordo già siglato tra le parti lo scorso agosto. " Che l’isis colpisca anche l’islam moderato che, ormai, è sostanzialmente estinto anche in Europa per valore e potenza nella comunicazione, è un dato di fatto, cioè è un’aggravante non è non è una attenuante ", ha spiegato il direttore contestando chi cerca di alleggerire le posizioni del terrorismo islamico sostenendo la tesi che i cristiani non siano gli unici obiettivi.

" Il tema vero è che c’è una propaganda islamista, legata ai gruppi terroristici dei luoghi dove anche il cristianesimo è in atto, dei luoghi dove gli ebrei sono sottoposti a un massacro costante. Cioè il tentativo di diminuire, di azzerare, di colpire la civiltà giudaico cristiana, che si rifonde in questo momento in quella cultura che contaminò l’Occidente tanti secoli fa e da cui pone le basi il nostro Occidente culturale, che si dimentica di noi là nei luoghi dove è nato. Oggi questa propaganda in Europa e in America porta la BBC, e tutti questi gruppi che ne sono vittime o complici, a dire queste frasi che non stanno né in cielo né in terra ", ha proseguito il direttore, sottolineando " oggi ebrei e cristiani sono i più colpiti dall’islamismo radicale nei luoghi d’origine, come abbiamo visto dove l'America ha colpito dei terroristi che fanno stragi, cioè dei nemici della libertà dell’Occidente di qualunque tipo di cultura che vuole davvero integrare ". Quindici anni fa, ha aggiunto Cerno, l'azione dell'America " l'Occidente stringersi intorno a quei cristiani morti oggi ci divide perché perché la propaganda islamista vuole che noi siamo divisi, deboli, a litigare tra di noi ".