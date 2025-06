"Ho dormito nella mia Tesla, ecco perché". La confessione choc di Crisanti

Ascolta ora 00:00 00:00

Andrea Crisanti, ospite di Un Giorno da Pecora, il programma radiofonico condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, ha raccontato una storia divertente che ha fatto sobbalzare tutti gli ascoltatori. Il parlamentare dem, noto alle cronache per le sue uscite nell’ambito della pandemia da Covid 19, ha affrontato il primo caldo estivo romano in un modo quantomeno discutibile. Date che la sua casa a Roma non è munita di condizionatore, il parlamentare ha deciso di affrontare il caldo notturno nella sua macchina per riuscire a dormire. Nessun errore di battitura.

A causa del caldo, Crisanti ha passato l’intera notte in macchina con la freschezza del condizionatore nell’autovettura. Un aneddoto esilarante che ha stupito tutti i presenti in studio. "Nella casa dove vivo a Roma sono in affitto enon ho l’aria condizionata - ha raccontato Andrea Crisanti a Un Giorno da Pecora -. L’estate scorsa una sera faceva talmente tanto caldo che per riuscire a dormire sono dovuto uscire”. Poi, a stretto giro, è arrivata la soluzione: andare a dormire in macchina per usufruire del condizionatore dell’autovettura. Il racconto ha stupito ovviamente i conduttori che hanno continuato con le domande incalzanti. L’obiettivo era quello di sapere tutto su quella vicenda e sulla notte passata in auto.

"Sono andato a dormire in macchina, nella mia Tesla.