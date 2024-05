I cattolici dell'ex ministro Beppe Fioroni sostengono Letizia Moratti

I cattolici fuggono dal Partito democratico e guardano a Forza Italia. Tempi Nuovi, l’associazione di area cattolico popolare fondata dall’ex ministro dell’Istruzione Giuseppe Fioroni, esponente storico del Pd, ha scelto di sostenere l’azzurra Letizia Moratti alle prossime elezioni Europee.

Giuseppe Fioroni, già sindaco di Viterbo nei primi anni Novanta con la Dc, è stato tra i protagonisti del centrosinistra della Seconda Repubblica. Deputato dal 1996 al 2018 sotto le insegne del Ppi prima, della Margherita poi e, infine, del Pd, diventa ministro dell’Istruzione sotto il secondo governo Prodi. Insomma, la storia politica di Fioroni e quella del Partito democratico sono andate di pari passo fino all’avvento della segreteria della giovane Elly Schlein nei confronti della quale, mese dopo mese, è cresciuto un fortissimo dissenso. “ Quello ho contribuito a fondare è altra cosa rispetto all’attuale. Questo ha scelto, in modo legittimo, di essere un partito di sinistra”, ha detto l’ex ministro dell’Istruzione in una recente intervista rilasciata al Tempo in cui criticava “coalizione tra la sinistra massimalista della Schlein e quella giustizialista e populista di Conte” .

Tra gli esponenti di punta dell’associazione Tempi Nuovi c’è anche Giorgio Merlo, già deputato per quattro legislature, prima con la Margherita e poi col Pd. La scelta di sostenere l’ex sindaco di Milano Letizia Moratti, ha spiegato Merlo all’agenzia Adnkronos, risale a due mesi fa ed è dettata essenzialmente da tre motivi. “ Il primo, perché abbiamo deciso di sostenere le liste di centro, che hanno come obiettivo la ricostruzione di un centro politico e riformista nel nostro Paese” , ha detto Merlo che vede nella Moratti “una figura politicamente solida” e con un “profilo culturale e politico" che "trasmette credibilità e soprattutto competenze".

La scommessa di Antonio Tajani, di puntare sull’ex primo cittadino di Milano ha già dato i suoi frutti. Che Forza Italia stia tornando attrattiva lo si evince non solo dai sondaggi che la pongono sempre un gradino un po’ più in alto della Lega, ma anche dalle alleanze che sta stringendo un po’ in tutta Italia.

Dopo l’accordo con i Noi Moderati di Maurizio Lupi per correre sotto le stesse insegne, negli scorsi giorni gli azzurri hanno confermato l’intesa con l’Svp e hanno stretto un patto con i Riformatori Sardi dell'ex parlamentare Massimo Fantola.