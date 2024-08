I politici italiani vanno in vacanza, ecco dove trascorreranno le ferie

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche i politici italiani vanno in ferie, e per le loro vacanze, a parte qualche rara eccezione, la maggior parte di essi rimarrà nel nostro Paese. Una delle regioni preferite rimane la Puglia, scelta, per esempio, dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal presidente della Camera Lorenzo Fontana e dal leader del Movimento CinqueStelle Giuseppe Conte.

Concluse le attività dopo l'ultimo Consiglio dei Ministri svoltosi lo scorso mercoledì e chiuso il Parlamento, quindi, i membri di Camera e Senato e le cariche istituzionali hanno iniziato a raggiungere i luoghi in cui trascorrere le proprie ferie, con una lieve predominanza delle località di mare.

Il premier Giorgia Meloni ha deciso anche quest'anno di recarsi in Puglia, dove trascorrerà qualche giorno di vacanza insieme alla piccola Ginevra e, come da lei stessa rivelato, all'ormai ex compagno nonché padre della bimba Andrea Giambruno: il luogo prescelto è una masseria sita a pochi chilometri di distanza da Ceglie Messapica, comune della provincia di Brindisi. Trascorrere del tempo con Giambruno, ha spiegato la leader di Fratelli d'Italia a "Chi", è una scelta fatta "per nostra figlia Ginevra, ma anche perché siamo ancora amici e ci vogliamo bene" . Insieme a Giorgia Meloni anche la sorella Arianna e suo marito, il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida.

Vacanze in montagna per il capo dello Stato Sergio Mattarella, che nei prossimi giorni raggiungerà la Val Badia. Il presidente del Senato Ignazio la Russa farà ritorno nella natia Sicilia per qualche giorno, per poi raggiungere la sua casa al mare di Zoagli (Genova), senza escludere una tappa intermedia in Sardegna. La Puglia sarà meta anche del presidente della Camera Lorenzo Fontana, il quale trascorrerà le vacanze tra le spiagge del Gargano.

Matteo Salvini si dividerà inizialmente tra qualche impegno di partito in alcune feste locali della Lega e qualche giorno in relax insieme alla fidanzata Francesca Verdini, forse anche in questo caso in Puglia: solo successivamente il vicepremier farà tappa come accade tutti gli anni a Pinzolo (Trento) per dedicare una parte delle ferie alla figlia. Ritorno a casa per il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che raggiungerà Fiuggi, celebre città termale della provincia di Frosinone.

Poco si sa, invece, della scelta di Elly Schlein, anche se la natia Lugano, in Svizzera, dovrebbe essere come sempre tappa privilegiata per le sue vacanze. Restando nell'opposizione, anche Giuseppe Conte dovrebbe restare in Italia, trascorrendo qualche giorno di vacanza nella sua Puglia. Ferie in Sardegna in compagnia della moglie, invece, per il leader di Italia Viva Matteo Renzi, mentre Carlo Calenda sarà all'estero come da lui stesso dichiarato: "Quest'anno portiamo i ragazzi a visitare la Turchia. Istanbul, Smirne, Efeso, Troia, Cappadocia. Sto leggendo appunto Istanbul di Pamuk" , ha spiegato sui suoi profili social il leader di Azione.

, segretario di Sinistra italiana, farà tappa nel Sud Italia, così come il leader di +Europa. Il deputato di Avs, invece, predilige la montanga, e raggiungerà il Trentino per trascorrere le ferie insieme alla propria famiglia.