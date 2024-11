I pro-Grillo sfidano Conte: nasce l'associazione "Figli delle stelle"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il M5s è una polveriera, ormai non ci sono più dubbi. Siamo all'atto finale dello scontro tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, con il fondatore e garante del Movimento pronto a tutto per mettere i bastoni tra le ruote al leader pentastellato. E quest'ultimo deve fare i conti con un altro problema, ossia l'esercito del comico genovese: a pochi giorni dalla kermesse capitolina Nova, gli attivisti pro-Grillo hanno dato vita all'associazione "Figli delle stelle" che mira a "garantire la sopravvivenza e la diffusione dei valori del vero Movimento" .

I grillini contrari all'abolizione del garante e del limite del doppio mandato hanno messo in piedi una nuova realtà associativa "per rendere onore ai temi e ai principi che ci hanno accomunato" . Il simbolo richiama le cinque stelle del Movimento, la missione "sarà quella di promuovere la partecipazione alla vita democratica e culturale del Paese in particolare tra i giovani. Noi ci poniamo come obiettivo quello di incentivare e incoraggiare l'avvio e lo sviluppo della partecipazione democratica e della tutela dei diritti umani, civili e politici nel territorio nazionale". Tra le finalità quelle di "coinvolgere sempre più la cittadinanza in attività e progetti tesi a sviluppare un senso critico e un'attenzione alle idee nel solco del pensiero di Gianroberto Casaleggio" .

Alla guida dell'associazione "Figli delle stelle" c'è Alessia De Caroli, tra gli attivisti che hanno manifestato contro i vertici pentastellati alla costituente. Interpellata dall'Adnkronos, la grillina ha evidenziato che la protesta è nata "anche per dar voce a tanti attivisti che non potevano partecipare. Vogliamo essere un punto di riferimento per chi, ad oggi, si è sentito tradito" . Attenzione però, Grillo per il momento non è coinvolto nell'iniziativa: "Non abbiamo nessun contatto con Beppe Grillo ma lo ringraziamo per aver difeso i nostri pilastri e saremmo onorati di poterlo incontrare" .

"Figli delle stelle" dispone di un consiglio di facilitatori con l'obiettivo di fornire un aiuto ai ragazzi soci impegnati a portare avanti le attività culturali associative. "La democraticità è un principio concreto, da noi davvero ognuno vale uno" ha aggiunto la De Caroli, richiamando uno dei grandi classici del M5s della prima ora: " La Costituente è stata un processo poco trasparente e senza una efficace e completa partecipazione. Non si può votare. Avevamo previsto i numeri già dall'inizio e infatti siamo stati tra i primi a spingere per il non voto" .

"L'Associazione intende promuovere tutte le forme di cittadinanza attiva e impegno sociale che ripudiano il mantenimento di cariche politiche a lungo termine, ponendo quale condizione irrinunciabile il ricambio generazionale e di personale nelle rappresentanze della collettività, a tutela dell'interesse delle comunità ed in contrasto con ogni visione carrieristica, individualistica e clientelare della gestione della cosa pubblica"

Le critiche a Conte sono taglienti, a partire dall'abolizione della regola del doppio mandato: