"Inconsistente e senza idee". Il sondaggio che gela la Schlein

Elly Schlein è sempre più un flop. Reduce da una tornata elettorale amministrativa disastrosa e lacerato da divisioni interne profonde che potrebbero sancire anche una nuova clamorosa scissione, il Partito Democratico sprofonda infatti sempre di più verso il basso. Risultato non solo di recenti sondaggi secondo i quali i dem stanno ritornando precipitosamente sotto il 20% (quota Enrico Letta alle elezioni del 25 settembre), ma anche di una fresca rilevazione statistica che si è focalizzata principalmente proprio sulla gestione del Pd da quando l'ex deputata europea ha vinto le primarie contro Stefano Bonaccini lo scorso febbraio.

Termometro Politico ha voluto porre, a tal proposito, ai cittadini italiani due domande: " Come giudica l'esito delle ultime elezioni amministrative? ". Stando alla risposta dei nostri connazionali, l'esito è un vero plebiscito: quasi il 61% (60,9% per la precisione) ritiene che " è stata una dura sconfitta politica per il centrosinistra che è sempre più lontano dal sentire del popolo italiano anche a livello culturale e ideale ". A questo dato si potrebbe aggiungere anche un 12,4% secondo cui si è trattato di un ko " soprattutto a livello amministrativo e locale " perché " il centrosinistra ha perso le città che non è stato in grado di governare ". Soltanto un 14,1% degli intervistati ritiene che - in fin dei conti - è l'esito " di una normale alternanza " e che " alle prossime amministrative probabilmente sarà il centrodestra a perdere in molte località ".

I risultati schiaccianti che condannano la Schlein

Tuttavia, molto più interessante risultano i dati relativi al secondo quesito posto dall'istituto demoscopico, riguardante l'operato della nuova segretaria dem a quasi cento giorni da suo insediamento ufficiale al Nazareno. " Che giudizio dà di Elly Schlein a tre mesi dalla sua elezione a segretaria del Partito Democratico? ". Anche in questo caso, le risposte sono più che eloquenti. Il 66,1% degli italiani che hanno risposto a questo sondaggio è spietato: " Come pensavo già inizialmente, si conferma inconsistente e senza idee forti al di là della patina di nuovo ".

Un giudizio severissimo quello espresso da parte di due cittadini su tre, a conferma del fatto che il tanto agognato (soprattutto da una fetta non irrilevante dell'establishment) "effetto Schlein" sia totalmente frutto della fantasia di qualche indefesso sognatore di sinistra. Una proporzione che potrebbe aumentare a tre italiani su quattro se si aggiungesse anche il 10% tondo (per un totale di 76,1%) di suoi simpatizzanti che però sono ora delusi da come si sta comportando: " Sono stato contento della sua elezione, ma mi sembra che abbia deluso le aspettative, è assente, non si fa sentire ". Insomma: comunque la si guardi, il Pd sta precipitando sempre di più verso il fondo del baratro.

Nota del sondaggio:

a) Sondaggio realizzato da Termometro politico;

b) Committente: Termometro politico;

c) Estensione territoriale: nazionale;

d) Campione di 3.700 soggetti maggiorenni;

e) Interviste effettuate nel periodo 30 maggio-1 giugno 2023 con metodo CAWI;

f) Il sondaggio è disponibile qui.