"I terroristi arrivano sui barconi". De Magistris contro l'immigrazione irregolare: sinistra spaccata

Gli attacchi della destra considerata sovranista non sono abbastanza. A smontare in piccoli pezzi l’intera narrazione della sinistra pro-accoglienza a qualsiasi costo ora ci pensano le stesse personalità della gauche nostrana. Incalzato da Paolo Del Debbio durante l’ultima puntata di 4 di sera, perfino Luigi De Magistris - personalità lontanissima dalle istanze dell’attuale esecutivo – evidenzia quello che ormai dovrebbe essere scontato: il terrorismo è legato a doppio filo con il business irregolare dell’immigrazione clandestina.

Peccato che, dall’altro lato, l’esponente dem Piero De Luca non riesca ad accettare l’ovvio. E, in collegamento con il programma politico di Rete 4, non aspetta altro che distogliere l’attenzione dalla matassa dell’immigrazione e puntare l’indice contro Giorgia Meloni e soci. “Il governo fino ad ora non ha risolto nulla sull’immigrazione, con la Tunisia non ha risolto nulla, l’accordo con l’Albania è un buco nell’acqua ”, ha esordito il figlio del governatore campano. Secca la replica di Luigi De Magistris. “Non c’è dubbio che i terroristi arrivino con i barconi, con i flussi migratori nel nostro Paese si infiltrano anche terroristi ”, ha risposto l’ex magistrato.

Un concetto ribadito dall’esponente leghista Simonetta Mattone. “L'Europa ha grandissime responsabilità sulla non gestione del traffico migratorio", ha spiegato Mattone. Evidenziando come l’Italia in particolare, “per anni è stata lasciata completamente sola”. “Io parlerei di immigrazione illegale perché questa immigrazione è controllata dalle mafie che regolano questo sistema”.

E che l’immigrazione incontrollata sia la premessa per sferrare attacchi terroristici in Europa, purtroppo, è la cronaca a confermarlo. L’ultimo attentato sferrato sul suolo europeo è proprio quello di Monaco di soli due giorni fa. L’autore è un giovane afghano di 24 anni in Germania dalla fine del 2016. A preoccupare è che lo stesso attentatore era sbarcato in Calabria, dove era stato identificato e foto segnalato. Il bilancio è stato di almeno 30 feriti, alcuni molto gravi, tra questi anche bambini e, secondo Askanews, di una donna morta. L'attentatore è nato a Kabul nel 2001. E' arrivato in Germania alla fine del 2016.

L'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati ha respinto la sua domanda di asilo. In seguito l'afghano ha ricevuto il cosiddetto permesso di tolleranza, che nella Repubblica tedesca sospende l'espulsione. In passato avrebbe pubblicato sui social post dai contenuti islamisti.