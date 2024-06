Immigrati, Meloni: "Storture nei decreti flussi. Bisogna cambiare"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è convinta della necessità di porre mano con legge alla questione immigrazione, nel rispetto del principio che ispirò la legge "Bossi-Fini". Il capo del governo ha tenuto una informativa in seno al Cdm, anticipando che nella prima riunione subito dopo il G7 il governo passerà dalle parole ai fatti con una legge ad hoc. Sono emerse evidenti "storture" dall'analisi dei dati che si riferiscono agli ultimi due decreti flussi, varati dal governo Meloni nel dicembre 2022 e nel settembre 2023. Urge correre ai ripari.

"Da alcune regioni, su tutte la Campania - ha evidenziato la premier - abbiamo registrato un numero di domande di nulla osta al lavoro per extracomunitari, durante il click day, totalmente sproporzionato rispetto al numero dei potenziali datori di lavoro, siano essi singoli o imprese. Dato ancora più preoccupante - prosegue Meloni - è che a fronte del numero esorbitante di domande di nulla osta, solo una percentuale minima degli stranieri che hanno ottenuto il visto per ragioni di lavoro in base al ’Decreto Flussì ha poi effettivamente sottoscritto un contratto di lavoro. In Campania, meno del 3% di chi entra con un nulla osta sottoscrive poi un contratto di lavoro". Si evidenzia uno "scarto significativo tra il numero di ingressi in Italia per motivi di lavoro e i contratti di lavoro che vengono poi effettivamente stipulati è però una caratteristica che accomuna, anche se con numeri meno spaventosi, molte regioni italiane".

Per il Governo italiano questi numeri stanno a significare una cosa precisa: "I flussi regolari di immigrati per ragioni di lavoro vengono utilizzati come canale ulteriore di immigrazione irregolare. Significa che, ragionevolmente - osserva ancora la presidente del Consiglio - la criminalità organizzata si è infiltrata nella gestione delle domande e i decreti flussì sono stati utilizzati come meccanismo per consentire l’accesso in Italia, per una via formalmente legale e priva di rischi, a persone che non ne avrebbero avuto diritto, verosimilmente dietro pagamento di somme di denaro. Secondo alcune fonti, fino a 15.000 euro per pratica".

Compravendita dei visti

"L'ipotesi di infiltrazioni criminali - sottolinea Meloni- sembra avvalorata dal fatto che la stragrande maggioranza degli stranieri entrati in Italia negli ultimi anni avvalendosi del 'Decreto Flussi' proviene da un unico Stato, il Bangladesh, dove le autorità diplomatiche parlano di fenomeni di compravendita dei visti per motivi di lavoro.

I bengalesi, ricordo, sono anche la prima nazionalità di immigrazione illegale nei primi cinque mesi di quest'anno, e questo presuppone un collegamento forte tra organizzazioni criminali che operano nel paese di partenza e organizzazioni criminali che operano nel paese di arrivo".