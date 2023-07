Incendio Rsa, Sala assente in consiglio comunale: scoppia la polemica

Proseguono le indagini sull’incendio scoppiato venerdì nella Rsa “Casa per Coniugi” di via dei Cinquecento a Milano in cui sono morti sei anziani tra i 69 e gli 84 anni. Ma non mancano le polemiche a livello politico: il centrodestra ha puntato il dito contro il sindaco Beppe Sala per la sua assenza nel primo consiglio comunale post-rogo. Dopo aver reso noto che riferirà dell’accaduto ai consiglieri dopo i funerali, il primo cittadino e quasi tutti i suoi assessori non hanno partecipato al minuto di silenzio per le vittime.

Lega e Fratelli d’Italia non hanno lesinato critiche a Sala, la consigliera ed eurodeputata del Carroccio Silvia Sardone non ha utilizzato mezzi termini: “Sono indignata per il minuto di silenzio senza il sindaco Sala e con presente solo un assessore della giunta, quelle persone erano vittime di una Rsa del comune, la parola rispetto non la conoscono”. Ma non è tutto, la Lega ha intenzione di fare un ulteriore step.

Il capogruppo Alessandro Verri depositerà la richiesta di una commissione d’inchiesta per valutare lo stato delle cinque residenze per anziani del Comune. Proposta sostenuta con convinzione anche da Fratelli d’Italia, così il capogruppo Riccardo Truppo: “Proporremo con il centrodestra una commissione d'inchiesta sulla gestione di tutte le case di riposo e ci aspettiamo la firma compatta anche dei consiglieri di centrosinistra” .

Marco Bestetti, consigliere di Fratelli d’Italia, ha invocato risposte da parte dell’amministrazione Sala sul ritardo del bando per la manutenzione della struttura coinvolta nella tragedia: "Se la delibera per i fondi della gara è di dicembre e la relazione dell'area tecnica del Comune sullo stato degli impianti era del 18 gennaio 2022 perché si è aspettato così tanto , è passato quasi un anno. Cosa è successo per impedire di fare la gara?" . Il capogruppo di Forza Italia Alessandro De Chirico ha invece messo sul tavolo dei "sopralluoghi per andare a verificare le condizioni delle altre Rsa che il Comune ha dato in gestione a terzi e la riunione delle commissioni consiliari competenti in materia" .

Attesi aggiornamenti nelle prossime ore sulla replica di Sala e dalle indagini. Secondo le ultime informazioni a disposizione, saranno quattro-cinque le persone che verranno iscritte nel registro degli indagati. La Procura ha intenzione di procedere “con estrema cautela”, limitando il numero degli indagati. Le prime iscrizioni potrebbero arrivare nella giornata di giovedì, così da dare il via libera alle autopsie il giorno dopo.