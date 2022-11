Forza Italia: "Ora un'inchiesta sull'uso politico della giustizia"

Dopo l'assoluzione di Silvio Berlusconi, ora per la politica è il tempo delle riflessioni. Per l'ennesima volta, il Cavaliere è stato assolto perché "il fatto non sussiste" dopo un calvario giudiziario. " La nuova assoluzione per Silvio Berlusconi nel processo Ruby ter - avvenuta dopo una fulminea camera di consiglio a seguito della richiesta della stessa pubblica accusa - dovrebbe definitivamente spingere i garantisti di ogni parte e coloro che hanno a cuore una giustizia realmente giusta ad avviare finalmente una riflessione approfondita sull'uso politico che è stato fatto della giustizia nell'ultimo quarto di secolo ", ha dichiarato Giorgio Mulè deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera.

La proposta di Giorgio Mulè non è una novità, come ha già sottolineato il deputato di Forza Italia, perché il suo partito già nella scorsa legislatura aveva avanzato una simile idea. " Forza Italia presentò una proposta di legge per istituire una commissione di inchiesta parlamentare sul tema, con il convinto sostegno di tutti i partiti del centrodestra ", ha aggiunto il deputato. E la stessa proposta, Forza Italia l'ha avanzata all'inizio di questa legislatura: " Il lavoro della commissione, alla luce anche delle notizie sul mercimonio tra le toghe venuto a galla con i recenti scandali, diventa sempre più un obbligo per chiunque abbia a cuore la necessità di un corretto svolgimento dei processi ".