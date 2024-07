Incontro Moratti-Marina: solo colazione di lavoro

Ascolta ora 00:00 00:00

La settimana scorsa l'ex sindaco di Milano Letizia Moratti ha incontrato a Milano Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e di Mondadori. Il motivo del summit è presto detto: «Colazione di lavoro», così come specificato da fonti parlamentari del centrodestra. Le medesime fonti che hanno smentito i retroscena secondo cui l'incontro sarebbe servito a ragionare di Forza Italia in chiave anti leadership di Antonio Tajani, che nel frattempo è impegnato con il G7 Commercio, che si terrà in Calabria. Nessuna «trama», dunque, e nessuna «velleità» sulle logiche azzurre.

Forza Italia intanto vive una fase di profonda mobilitazione, specie per via del tesseramento. I risultati delle scorse elezioni Europee - compresa l'elezione a Strasburgo proprio dell'ex presidente Rai Letizia Moratti - hanno confermato la centralità nel partito all'interno della coalizione di centrodestra e, più in generale, nello scacchiere politico nazionale.

Tullio Ferrante, responsabile nazionale adesioni di Fi e sottosegretario di Stato al Mit, ha descritto una vera e propria onda azzurra abbattutasi sulle piazze italiane ieri. E cioè durante la giornata che gli azzurri hanno dedicato al tesseramento.

«Da Treviso a Salerno, da Milano a Civitavecchia, da Pavia a Brindisi, da Ostia a Sulmona, da Pescara a Catania, sono tantissime

le piazze italiane che oggi sono state invase dai gazebo e dalle bandiere di Forza Italia. Nonostante il clima estivo, tanta partecipazione, mobilitazione, passione, entusiasmo, curiosità», ha scritto Ferrante sui social.