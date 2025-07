Indagine di Milano, FdI: "Il Pd si assuma le sue responsabilità"

La notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di Beppe Sala per le ipotesi di false dichiarazioni su qualità personali proprie o di altre persone e concorso in induzione indebita a dare o promettere utilità, è stata data nella notte dal Corriere della Sera. Pare che nemmeno il sindaco di Milano ne fosse a conoscenza, come ha dichiarato lui stesso al quotidiano di via Solferino. Già nella giornata di ieri, dopo la notizia della richiesta d'arresto per l'assessore all'Urbanistica Giancarlo Tancredi, le opposizioni si interrogavano sulla possibilità di un cambio radicale di amministrazione in città. Con la novità che riguarda il sindaco, la richiesta di un cambio al vertice è ancora più pressante.

" Sala riferisca oggi in Consiglio comunale. Non si faccia desiderare ", si legge in una nota di Riccardo Truppo, capogruppo di FdI al Comune di Milano. " Il tempo del 'faccio tutto io' è finito. È ora di dare risposte. Innanzitutto politiche. Giuridicamente ognuno degli indagati avrà tutto il tempo di spiegare la proprio posizione. Ma la politica non aspetti tempo ", ha proseguito l'esponente di Fratelli d'Italia, chiedendosi poi " dov'è la sinistra milanese sempre pronta a dare lezioni? Che ne sarà dello stadio? Dove troveranno la serenità di condurre Milano nei prossimi mesi innanzi a sfide importanti come le Olimpiadi? ".

che le dimissioni di questa Giunta siano l'unica seria opzione sul tavolo. Il Pd non usi il Sindaco con vaso di coccio. Si assuma le proprie responsabilità politiche e batta un colpo

È chiaro, conclude la nota di Truppo, "".

Articolo in aggiornamento