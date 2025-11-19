"Le escono gli occhi". Carmen Consoli fa il comizio all'università e insulta Meloni

Carmen Consoli è sempre più militante e dopo aver annunciato nei mesi scorsi che sarebbe voluta andare con la sua barca a Gaza unendosi alla Flotilla, ora dagli spazi del Dipartimento di Scienze umanistiche dell'Università di Palermo, in occasione dell’incontro su " Poesie e musica in Sicilia", è andata all'attacco di Giorgia Meloni. "L'altro giorno ho avuto un incubo, avete presente quei pupazzetti che schiacci la pancia ed escono gli occhi? C'era la Meloni incazzatissima con me che pareva ‘sto pupazzetto che schiacci la pancia e le escono gli occhi. L'aveva con me ", ha detto la cantante. Parole che non sono state gradite da Fratelli d'Italia, che con una nota social ha criticato le parole dell'artista siciliana.

" Insultare Giorgia Meloni per il suo aspetto fisico è diventata una vera e propria cantilena. Carmen Consoli, cerchi davvero la ribalta in questo modo? Che triste declino ", si legge nella nota del partito di maggioranza. Quel discorso della cantante è legato proprio alle dichiarazioni sula Flotilla di qualche settimana fa, perché nel prosieguo di quell'intervento, che non è diventato virale ma è altrettanto interessante, perché Consoli dice proprio che nel suo sogno Meloni era " incazzatissima " perché aveva sostenuto che sarebbe andata con la sua imbarcazione a Gaza. Proprio nell'intervento di Palermo, Consoli ha dichiarato che il suo era un discorso " metaforico " perché " non possiedo alcun mezzo di locomozione, né acquatico e né terrestre. Quindi non possiedo un'imbarcazione, una barchetta e tanto meno una barca a vela ".

L'esempio, dice Consoli, era " se io con la mia barchetta con 4 uova ci sto tanti giorni per arrivare dove devo arrivare, quindi voi che lo potete fare subito fatelo. Quale è il problema? Pregate Gesù, insistete con i crocifissi nelle aule, che problema c'è a mandare aiuti? Era questa l'idea, che si è trasformata in una cosa che io ho la barca a vela. Io ho una barca a vela bestiale con gli skipper ma in realtà non ho neanche la bicicletta. Però il sogno della barchetta ce l'ho ", ha detto l'artista. Consoli ha poi proseguito il suo discorso con una punzecchiatura al centrodestra, sostenendo che oggi c'è " difficoltà a capire l'italiano. Io avevo creato un'ipotesi: metti io con la mia barchetta... Si capiva che era un discorso ipotetico ".

È inutile che vi studiate il saluto romano se poi non conoscete l'italiano

Quindi, ha affondato il colpo: "". Resta comunque il dubbio se un discorso di stampo politico fosse adatto a un convegno universitario che, nella presentazione, aveva tutt'altro scopo.