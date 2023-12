L'ennesima trovata dei gretini: così interrompono la Messa

Dopo i blitz nei musei e i blocchi stradali, gli attivisti di Ultima generazione in Italia hanno preso di mira le celebrazioni religiose. Da qualche settimana, infatti, hanno iniziato a interrompere le celebrazioni eucaristiche nelle chiese italiane, forse sperando in qualche reazione che faccia parlare di sé. Una pratica che sta infastidendo i fedeli e che si è ripetuta anche nel giorno della messa di Natale, uno dei momenti che per i cattolici è più sacro. Per il blitz di Natale, un paio di attivisti hanno scelto di intervenire nella basilica di Sant'Antonio a Padova, la principale chiesa della città e una delle più importanti di tutto il nord Italia.

Alla fine della messa di mezzanotte, che celebra il momento più alto con la nascita di Gesù Bambino, i due hanno preso la parola esponendo i soliti cartelli contro i combustibili fossili ma anche di propaganda politica spiccatamente comunista e populista. " Gesù nasce, il pianeta muore ", " Meno soldi alle armi, più soldi alla gente ", si leggeva nei cartelli. Uno degli attivisti è salito sull'altare e rivolgendosi ai fedeli ha provato a fare il solito intervento ideologico e propagandistico, senza però considerare che in quella chiesa esiste un servizio di sicurezza che, pochi secondi dopo, l'ha prelevata di peso e consegnata a una pattuglia della polizia che, nel frattempo, si era portata fuori dalla basilica.