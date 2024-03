Intesa tra +Europa e Italia Viva, ecco cosa si muove al centro

Il Terzo Polo è pronto a risorgere. L’accordo tra Emma Bonino e Matteo Renzi, secondo quanto riporta il Foglio, è chiuso.

"Stiamo lavorando per portare a Bruxelles diversi parlamentari europei che non siano sovranisti o populisti. Persone che credono negli Stati Uniti d'Europa. Persone che fanno politica” , scrive Matteo Renzi sui social lasciando intendere che l’accordo è effettivamente alle battute finali. E conclude: “ C'è chi pensa ai veti, io penso ai voti. Sono convinto che faremo un grande risultato". La lista di scopo, promossa dall’ex ministro degli Esteri, si chiamerà “Stati uniti d’Europa” e, oltre a +Europa e Italia Viva, vi aderiranno anche il Psi, i Libdem, i Radicali, il Partito democratico europeo e Volt. I neo-centristi si pongono l’obiettivo di arrivare ben al di sopra della soglia di sbarramento fissata al 4% e puntano dritti a un 6-8%. Secondo Repubblica, la lista dovrebbe contenere al suo interno i simboli di tutti i partiti che la compongono. " Sono convinto che se riusciremo a dare vita a questa lista sarà la vera novità di queste elezioni europee e potrà raccogliere il sostegno e il consenso di tutti coloro che sono convinti che serva mettere al centro il tema dell'Europa e di un salto di qualità nell'integrazione politica europea verso gli Stati Uniti d'Europa ”, commenta il segretario di +Europa, Riccardo Magi in attesa della riunione decisiva di domani che dovrebbe certificare l’intesa. L’eurodeputato Sandro Gozi, segretario generale del Partito democratico europeo, dichiara: “ Abbiamo sempre considerato questa come la migliore risposta federalista, unitaria e liberale al bisogno di più Europa e come il miglior antidoto all'attacco di sovranisti e nazionalisti alla nostra Unione”.