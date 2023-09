“Facciamo un dibattito sul Jobs Act”. Renzi lancia la sfida a Schlein

Il Pd di Elly Schlein ha deciso di sostenere l'eventuale referendum che Maurizio Landini sembra pronto a lanciare per l'abolizione del Jobs Act, una misura introdotta da Matteo Renzi e votata dall'intero Partito democratico. L'ennesima giravolta di un partito allo sbaraglio che Schlein sta completamente snaturando, appiattendosi sulle idee del Movimento 5 stelle. Gli elettori hanno già bocciato questa deriva, non in linea con quello che gli elettori si aspettano dal Pd, ma Schlein non sembra interessarsi troppo al loro parere, visto che non è stata nemmeno votata dalla base, che le aveva preferito Stefano Bonaccini.

La schizofrenia del Pd non è comunque una novità ma una costante di quel partito, che ora Renzi ha deciso di mettere ancora una volta in evidenza. O meglio, il leader di Italia viva, ex segretario di quel partito, davanti all'annuncio del Pd che si è detto pronto a sostenere il referendum per l'abolizione del Jobs Act, ha chiesto un confronto franco e diretto, ovviamente pubblico, con il nuovo segretario del Pd. " Vorrei chiedere a Elly Schlein se mi invita alla festa dell'Unità di Ravenna. Hanno invitato tutti tranne me. A me va bene però siccome stanno discutendo del jobs act dico a Elly: invitami e facciamo un dibattito io e te sul jobs act. Se non vuoi che io venga a Ravenna, vieni tu a Santa Severa alla Festa di Italia Viva la settimana dopo e si fa il dibattito ", ha detto Renzi a un evento del suo partito a Firenze.

Un invito e una proposta di invito che con molta probabilità cadranno nel vuoto, ai quali Schlein non darà seguito alcuno. Già in altre occasioni, infatti, ha dimostrato di non poter contare su una capacità dialettica tale da sostenere un confronto. Al massimo lei è in grado di tenere monologhi scritti e studiati con le solite frasi a effetto preconfezionate. Davanti a un dibattito mostra tutte le sue lacune e su un tema come questo difficilmente accetterà di mettersi in gioco vis a vis con Renzi.