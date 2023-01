"Irresponsabile non tentare alleanze". Ora la Schlein apre ai 5s

Tutti insieme appassionatamente: perché no? La tentazione solletica Elly Schlein, soprattutto in un'ottica di ostilità verso il centrodestra. Pd e Movimento Cinque Stelle dovrebbero provarci ancora, tentando un'ammucchiata anti-Meloni riguardante almeno le battaglie progressiste comuni su ambiente, clima, diritti e disuguaglianze. La candidata alla segreteria dem lo ha auspicato nella sua più recente intervista televisiva, nella quale ha espresso aperture all'ipotesi di future alleanze con i pentastellati.

Pd-5S, Elly Schlein sogna un accordo

" Credo sia irresponsabile dopo quello che è successo il 25 settembre non provare, con le altre opposizioni a trovare fronti di battaglie comuni ad esempio quella fondamentale sul salario minimo ", ha affermato Elly Schlein a In Onda, su La7. In questo senso - ha argomentato la parlamentare del Partito Democratico - " dobbiamo metterci d'accordo sulle cose che possiamo fare insieme ". Il modello da copiare già ci sarebbe, in arrivo direttamente dalla rossa Emilia. " Penso a Bologna, dove attorno a Matteo Lepore si è costruita un'alleanza sui temi. Un'alleanza basata sul tema del lavoro deve essere il faro del Pd. Su questo ci siederemo con tutti per vedere chi ci sta ", ha spiegato Elly.

Già nelle scorse settimane la candidata alla successione di Enrico Letta aveva auspicato "convergenze" con i pentastellati su determinate tematiche. Ora, il concetto è stato ribadito con ancora più forza, nelle stesse ore in cui anche il più freddo Bonaccini escludeva alleanze a tavolino ma ribadiva altresì di non volersi precludere alcuna strada proprio in merito a futuri punti di contatto coi 5S o il terzo polo. Finora, l'apertura più esplicita al partito di Conte l'ha manifestata proprio Elly Schlein, che su La7 è tornata a rimarcare l'impronta militante del suo Pd ideale. " Disuguaglianze, clima e lavoro saranno faro del Pd che vorrei guidare ", ha infatti affermato la deputata.

"Avrei piacere di parlare con ambientalisti"

E proprio in merito al clima, Schlein ha dichiarato di essere anche interessata a un confronto con gli ambientalisti d'assalto che nei giorni scorsi avevano manifestato davanti al Senato. " Ancora non ho parlato con Ultima Generazione, ma avrei piacere di farlo (...) Possiamo non condividere il metodo, ma attenzione a vedere il dito e non la luna ", ha spiegato la parlamentare, esprimendo così sintonia rispetto alle battaglie di quegli attivisti. E, sui movimenti ambientalisti, l'esponente dem ha elogiato anche Greta Thunberg e le sue proteste: " Ha permesso di far entrare il tema dell'emergenza climatica nelle agende politiche europee. Nella scorsa legislatura quando ero al Parlamento europeo eravamo in 5 a chiedere un green deal. Oggi finalmente c'è e c'è tanto per quelle mobilitazioni ".

L'attacco a Giorgia Meloni