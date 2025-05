Isola a Cinque Stelle

Ascolta ora 00:00 00:00

Sinceramente non abbiamo capito le polemiche - e nemmeno le facili ironie, dalle quali prendiamo le distanze - sul cast della nuova edizione dell’Isola dei famosi, dove c’è anche Dino Giarrusso, detto «Iena», già europarlamentare per il M5S e poi aspirante sostenitore, rifiutato, del Pd. A breve, con ex showgirl ed ex tenniste - perché l’Isola è il paradiso degli ex - partirà per l’Honduras, sulle spiagge di Cayo Cochinos, arcipelago celebre per i pesci tropicali, le tartarughe marine e le iguane.

Sì, è così. Giarrusso va all’Isola dei famosi. E allora? Volete la verità? Lo preferiamo adesso. Piuttosto che fare politica meglio che faccia i falò. Sì. Ci piacciono di più così, i Cinquestelle. Fanno meno danni e risultano più simpatici. Idea! A Pechino Express potremmo mandare Crimi e la Taverna, i due capigruppo in risciò. Toninelli ormai è già un affermato Youtuber, va bene dov’è. Casalino invece torna al Grande Fratello, e magari questa volta lo vince. Giuseppe Conte e la fidanzata Olivia Paladino? Sembra siano ancora aperte le selezioni per The Couple. E Grillo? A Lol. Che non fa più ridere. E per quanto riguarda l’Isola dei famosi, con un cast del genere, rischia di percorrere la stessa parabola dei Cinquestelle.

Alla prima puntata farà il 18% di share, alla seconda il 10% e alla sesta-settima chiusa per flop. E comunque, caro Giarrusso, il problema nella vita non è andare a fare un reality. O di tornare a casa dei Berlusconi.Ma scegliere cosa si vuole essere. Iena o iguana? Che peraltro, a noi, fanno entrambe schifo.