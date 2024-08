Ascolta ora 00:00 00:00

La notizia gira da giorni. Ed essendo falsa, a dimostrazione di quanto sia distorto il sistema della comunicazione ai tempi del digitale, si è diffusa più di una vera. Allora chiariamolo subito. La senatrice del Partito democratico Cristina Tajani al contrario di quanto continui a rimbalzare sui social - NON è la figlia di Antonio Tajani. Anche se a molti la cosa, perfidamente, sarebbe piaciuta.

Comunque: Antonio Tajani, il ministro degli Esteri, è di origini ciociare, sposato dal 1989 e ha due figli: una femmina (che si chiama Flaminia, che fa la psicologa) e un maschio (che si chiama Filippo e lavora alla FIGC). Mentre Cristina Tajani è del 1978, di Bari, suo padre è medico e l'unica parentela nobile è con un nonno che ai tempi fu potentissimo sindaco di Terlizzi. Insomma, è solo un caso di omonimia. Antonio Tajani e Cristina Tajani, per quanto il centrodestra e il centrosinistra siano ormai quasi congiunti, non sono parenti.

La colpa è di Google che per via di un bug dell'Intelligenza artificiale associa i due cognomi, suggerendo un legame di sangue (e non c'entra niente né con lo ius sanguinis né con lo ius soli) che di fatto non esiste.

Anche se, a discolpa di chi ci è cascato, Antonio Tajani aveva appena detto che lui è da decenni che si batte per i diritti civili. E allora fake news per fake news perché non credere che la svolta di Forza Italia sullo ius scholae fosse ispirata da una figlia del Pd?