"Jihad come differenza e destino". Gli incontri sull'islam organizzati dalla Provincia di Pesaro

La preghiera dell'Islam

Il prossimo autunno, tra settembre e ottobre, la Regione Marche andrà al voto. Attualmente, il presidente è Francesco Acquaroli, esponente di Fratelli d'Italia sostenuto da tutto il centrodestra e la sinistra vorrebbe scippare la regione per farne un suo avanposto. Per il momento non ci sono candidature ufficiali, da una parte o dall'altra, ma il centrosinistra ha iniziato a muoversi con una campagna elettorale camufatta da eventi culturali, come dimostra il trittico di incontri organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino (guidata dal centrosinistra) sull'Islam. L'ultimo evento si è tenuto ieri, giovedì 12 giugno nella sala "Pierangeli" della Provincia e ha avuto come titolo " Il Jihad come 'differenza' e destino ".

È bene precisare che l'obiettivo di questi incontri non è inneggiare alla guerra santa ma parlare del rapporto dell'Islam con la modernità, analizzando cosa prende e cosa dà alla nostra difficile contemporaneità. Nulla di eclatante dal punto di vista dei contenuti, un evento che segue quelli sul testo coranico, sui califfati medievali, sui grandi imperi dell’età moderna. D'altronde si tratta comunque di eventi istituzionali. Ma uno scopo questi incontri sembrano averlo, soprattutto in chiave elettorale, perché non da oggi la sinistra sta cercando di raccogliere voti dalle comunità straniere del territorio, dove i residenti che hanno ottenuto la cittadinanza sono ora un numero ragguardevole. Realizzare una serie di eventi che hanno come argomento principale l'Islam è senz'altro un fattore d'attrazione per queste comunità, un primo approccio in previsione della vera campagna elettorale che si terra sul territorio nelle prossime settimane e che, come accaduto anche in altre città, potrebbe coinvolgere attivamente le comunità straniere.

Si tratta di un bacino elettorale particolarmente interessante per la sinistra, come hanno dimostrato anche eventi passati. Quindi è sempre utile garantire anche questo genere di eventi.

Benché la sinistra non abbia ancora trovato un candidato per le regionali, e non è detto che lo trovi come campo largo, uno dei nomi che si rincorrono con più frequenza è quello di, ex sindaco di Pesaro attualmente deputato a Bruxelles. La sua posizione sull'immigrazione è nota un evento sul Jihad e un altro sul Corano potrebbero essere il punto di partenza di una campagna elettorale che si appresta a partire.