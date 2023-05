“L’Ue è con voi”. Meloni e von der Leyen in Emilia-Romagna

“L’Europa è con voi”: questo il messaggio di Ursula von der Leyen, in Emilia-Romagna con il premier Giorgia Meloni per una ricognizione aerea a bordo di un elicottero dell'Aeronautica militare delle aree colpite da alluvioni, frane e smottamenti. La presidente della Commissione europea ha ribadito la vicinanza di Bruxelles in questo momento difficile: “È stato duro, mi ha spezzato il cuore vedere il fango, queste cicatrici profonde lasciate dalle valanghe. Importante avere questa visione dall'altro della devastazione”.

Von der Leyen e Meloni in Emilia-Romagna

Von der Leyen ha posto l’accento sulla necessità di fare partire il fondo di solidarietà, ma ci sono delle regole molto importanti da rispettare: “Ci sarà un primo pagamento poi stima dei danni per avere un'idea più chiara del contributo da parte della Ue, questo succederà nei prossimi tre mesi, poi vedremo cos'è possibile fare”. La fonte principale dei finanziamenti europei sarà il fondo di solidarietà, ha aggiunto l’ex ministra della Difesa di Berlino: “Nei confronti dell’emergenza c’è un approccio strutturato. Può essere utilizzato il fondo di coesione. Se guardiamo al piano Next generation Ue ci sono 6 miliardi per la prevenzione, c'è un approccio strutturale e tutte queste e altre risorse a cui possiamo attingere”. La von der Leyen si è inoltre detta colpita dagli angeli del fango: “Sono rimasta sorpresa dalle centinaia di volontari, è stato molto bello da vedere”.

Le parole del premier

Il premier Meloni ha ringraziato la presidente della Commissione europea per la visita in Emilia-Romagna, rimarcando la solidarietà sin dalle prime ore della tragedia. “Il sostegno dell’Unione può essere in questa fase molto importante: noi nelle prossime settimane, fatta la stima complessiva dei danni dell'alluvione, faremo la richiesta dell'attivazione del fondo di solidarietà, cui purtroppo l'Italia ha già dovuto accedere altre volte”, ha evidenziato il primo ministro nel corso del punto stampa a Bologna: “Credo che sia stato importante che von der Leyen vedesse coi suoi occhi l'estensione del problema e i problemi multiformi perché avremo bisogno di un occhio di riguardo su questa regione, sugli altri fondi, dai fondi di coesione in poi, penso al tema agricolo”.