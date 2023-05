Alluvione in Emilia-Romagna, chi sono le vittime del maltempo

Si aggrava di ora in ora, purtroppo, il bilancio delle vittime della disastrosa alluvione in Emilia-Romagna che stiamo seguendo ininterrottamente. Il numero complessivo fino a questo momento è di 13 morti con otto decessi registrati nella giornata di ieri di quattro in provincia di Cesena, tre in provincia di Forlì e uno nel Bolognese ai quali si sono aggiunte le cinque vittime accertate comunicate dalla prefettura di Ravenna. Fortunatamente, però, si conta un decesso in meno in base al conteggio orinario (che era di 14) perché l'auto sommersa dall'acqua Castel Bolognese e Solarolo nella giornata di ieri era vuota: la presunta vittima conteggiata inizialmente era riuscita a salvarsi in tempo.

Nelle ultimissime ore sono stati ritrovati senza vita marito e moglie di 73 e 71, due agricoltori di Russi, piccolo Comune in provincia di Ravenna all'interno della loro abitazione completamente allagata. Secondo le prime ricostruzioni, però, sarebbero rimasti fatalmente schiacciati dal peso di un frigorifero come scrive il Corriere di Bologna. Le altre tre vittime di oggi sono stati ritrovati sempre nella provincia di Ravenna: nel Comune di Sant'Agata sul Santerno hanno perso la vita un anziano ritrovato nel letto di casa sua e una donna di cui non sono state, per ora, fornite le generalità. La terza vittima è stata trovata all'interno di un'abitazion di Castel Bolognese: era un uomo che, secondo gli inquirenti, non si sarebbe voluto sottrarre all'arrivo delle acque.

Come abbiamo visto sul Giornale.it, nella giornata di ieri abbiamo raccontato l'epilogo tragico di alcune persone che non sono riuscite a salvarsi dalla furia di questo maltempo di eccezionale portata. Come è accaduto oggi, anche ieri è stata trovata senza vita una coppia di coniugi, titolari di un'impresa agricola a Ronta, frazione di Cesena, rimasta travolta dalla rottura degli argini del fiume Savio. A Forlì, invece, un anziano è deceduto in casa per l'invasione dell'acqua del Motrone che è ha rotto gli argini mentre la moglie, in modo miracoloso, è riuscita a mettersi in salvo salendo nel primo piano dell'abitazione.

Sulla spiaggia di Cesenatico, invece, è stato trovato il corpo di una donna di nazionalità tedesca sull'area del litorale nord probabilmente trascinata lì dalla furie delle acque anche se le indagini aperte dai carabinieri stabiliranno soltanto in un secondo momento le cause delle morte. Tra gli altri morti di ieri, un uomo ha perso la vita nel giardino di casa perchè colpito dal costone di una roccia franato dalla collina dietro la sua abitazione in località Casale di Calisese, in provincia di Cesena e un altro uomo, un 43enne, è morto a San Lazzaro di Savenna per un tragica fatalità: è caduto dentro un pozzo mentre cercava di installare una pompa per provare a svuotare il piazzale circostante completamente allagato.