L'Agesci abbraccia l'ideologia gender

L'Agesci sostiene l'ideologia gender. I vertici dell'associazione che riunisce gli scouts cattolici, lo scorso 10 marzo, hanno inviato una mail a capi, assistenti ecclesiastici e associati, in cui si invita ad aprire alla dicitura “genitore 1” e “genitore 2".

"Caro capo la mozione n.55 approvata lo scorso Consiglio generale ha chiesto all’Associazione di avviare un percorso di riflessioni e testimonianze di esperienze di capi ed ex capi che abbiano voglia di raccontare o raccontarsi rispetto all’identità di genere e all’orientamento sessuale", si legge nella missiva in cui si fa riferimento a una mozione intitolata Identità di genere e orientamento sessuale e approvata dal Consiglio generale che si è riunito nel 2022 in sessione ordinaria a Sacrofano, in provincia di Roma. In questo documento si cita la Costituzione conciliare Gaudium et Spes (1965); la presa di posizione dall’ex Sant’uffizio cura pastorale sulle persone omosessuali (1986) e l’enciclica Amoris laetitia (2016). Tutti richiami che consentono ai promotori di questa iniziativa di scrivere: "Ci riconosciamo come membra vive della Chiesa […] desideriamo accogliere l’invito e le raccomandazioni del magistero e partecipare al cammino della Chiesa".

Oltre a questa mozione, ai capi Agesci è stata inviata anche una lettera firmata dalla Commissione “Identità di genere e orientamento sessuale " con cui si raccomanda di dare spazio a "testimonianze, esperienze, racconti, riflessioni e tentativi educativi; storie personali di R/S maggiorenni" sulle persone LGBTQ e "sulla propria identità di genere". Ma non solo. Lo scorso dicembre, sulla modulistica presente sul sito dell'Agesci, infatti, è comparsa una nuova voce: “potestà genitoriale” che offre tre opzioni. La prima di queste contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, è "genitore 1 e genitore 2", termini che sostituisvono i classici "padre e madre". Le altre due alternative erano "unico genitore"’ e ‘tutelato/rappresentato".