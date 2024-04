Landini disco rotto: "Il governo dice balle"

"In questa piazza parla il Paese reale, visto che stanno dicendo balle e irreggimentando tutto": Maurizio Landini è tornato. Sempre più attento alla politica che ai lavoratori, il segretario della Cgil ha preso la parola alla manifestazione 'Adesso basta!' organizzata insieme alla Uil a Roma e non sono mancate sparate significative: dagli scontri tra polizia e studenti all'aborto, passando per il presunto " regime " voluto dal premier Giorgia Meloni, c'è da divertirsi.

Nella sua filippica piuttosto ripetitiva, Landini ha esordito ponendo l'accento sul problema dei salari e sulla precarità, per poi soffermarsi sui diritti fondamentali della nostra Costituzione che non sarebbero garantiti, a partire dal diritto alla salute, alla sanità, all'istruzione e al lavoro sicuro. Insomma, il solito potpourri tra minacce di sciopero - l'unico strumento adoperato sin dall'insediamento del governo Meloni - e interventi da aspirante leader della sinistra.

Emblematico quanto affermato sui presunti tentativi dell'esecutivo di impedire le manifestazioni. Secondo Landini, il governo "vuole controllare ciò che si dice e che si fa": "Quando metti in discussione questo diritto, metti in discussione la democrazia. Il governo non vuole governare, ma comandare" . Un j'accuse barboso, piatto. Manca solo la parola fascismo, stranamente: "Il governo vuole costruire un regime e noi siamo in piazza anche perchè stiamo difendendo la nostra democrazia, nata dalla resistenza e prevista dalla nostra Costituzione".

Come un classico comizio da campagna elettorale, Landini è passato da un tema all'altro senza alcun filo logico, se non la necessità di gettare fango sul governo. Dopo una battuta sui migranti - "dobbiamo cambiare la legge Bossi-Fini, non puoi tenere sotto ricatto queste persone che hanno bisogno di lavorare per vivere" - il sindacalista s'è soffermato sulle polemiche legate all'aborto e alla norma pro-vita inserita nel Pnrr: "Mi sembra che la destra voglia impedire alle donne di decidere sul loro corpo. Siamo di fronte ad una pericolosissima regressione. C'è questa idea del controllo, del comando: questi non governano perché governate significa mediare tra i diversi interessi e riconoscere i diversi bisogni. Qui c'è una logica di controllo" .