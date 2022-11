"Landini vuole guidare la sinistra". Sindacati spaccati sulla piazza anti-Meloni

È scontro aperto tra Pd, M5s e Terzo polo per la primazia nell'opposizione, ma anche i sindacati non scherzano. Grande protagonista del battage è Maurizio Landini, ovviamente in prima linea per contestare l'azione del governo Meloni. "Sciopero contro la manovra? Non escludiamo nulla. La manovra secondo noi è sbagliata" , il giudizio perentorio del segretario della Cgil: "Non avendo ad oggi nessun luogo di confronto, né alcuna certezza che ci siano possibilità di modifiche, è evidente che dobbiamo pensare a qualsiasi iniziativa e, siccome i tempi sono molto stretti, dobbiamo pensare anche a forme creative di mobilitazione, per far conoscere la gravità di alcune scelte compiute, penso alla flat tax e ai voucher" . Ma il suo attivismo politico non fa piacere a tutti.

Landini apre lo scontro tra sindacati

Landini pronto alla mobilitazione, ma difficilmente vedrà al suo fianco molte altre sigle. "Noi non ci pensiamo proprio" , l'analisi della Cisl. Come riportato da La Stampa, la sensazione è che il leader della Cgil voglia proporsi come "unico argine di sinistra" ai provvedimenti del governo. Se per il sindacalista di Castelnovo ne' Monti la legge di bilancio è completamente sbagliata, per Luigi Sbarra è "apprezzabile" . Ma non solo: ora il primo ministro "deve aprire il confronto con il sindacato per migliorare la manovra nel corso dell'iter parlamentare, serve uno sforzo in più". Il confronto prima della protesta, il dialogo prima della piazza e dei titoli di giornale.

Da valutare invece la posizione della Uil. I rapporti con la Cigl si sono rafforzati nell'ultimo periodo e Pierpaolo Bombardieri non ha lesinato critiche alle scelte dell'esecutivo. Le due sigle sono scese in piazza insieme il 13 dicembre contro la manovra del governo Draghi: anche in quell'occasione assente la Cisl. Stesso discorso per la protesta di piazza del 2014 contro il Jobs Act firmato da Matteo Renzi. Per il momento Bombardieri non si è sbilanciato su possibili manifestazioni: nodi sciolti all'inizio della prossima settimana, quando si terrà il vertice dell'esecutivo Uil.

Il commento di Ciriani