L'assalto al liceo di Genova non fu "fascista": perquisiti 9 "maranza"

Due settimane fa ha fatto rumore quello che è stato definito come un "assalto fascista" presso il liceo Leonardo da Vinci di Genova durante un'occupazione. Si erano alzati allarmi di pericolo e perfino la politica si era spesa per condannare l'intrusione durante una (illegale, va detto) occupazione notturna scolastica. Eppure, alcuni dettagli non hanno convinto gli investigatori fin dal primo momento, tanto che le indagini hanno portato a una verità, ancora una volta, discordante. La Digos ha effettuato le perquisizioni a casa di 9 soggetti, due dei quali di seconda generazione e solo due da poco maggiorenni, nessuno dei quali legato ad ambienti politici.

Il blitz è avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 ottobre e i 9, tutti imputabili, sono attualmente accusati di violenza privata, danneggiamento aggravato, imbrattamento, possesso di oggetti atti a offendere, accensioni ed esplosioni pericolose. Le occupazioni dei collettivi di sinistra nei licei italiani sono diventati una costante in ogni periodo dell'anno e in questo momento storico il pretesto è la guerra in Medioriente. Nel momento in cui è avvenuto l'assalto, nella scuola era in corso proprio una festa a supporto della guerra a Gaza e alcuni dei presenti sono riusciti a filmare gli autori del blitz. Queste immagini, unite a quelle delle telecamere di sorveglianza dell'esterno, hanno permesso alle forze dell'ordine di identificare gli indumenti indossati, che infatti sono stati sequestrati nelle abitazioni durante le perquisizioni.

I 9 sono di estrazione sociale diversa, alcuni provengono dai quartieri residenziali della città, altri dalla periferia ma sono tutti accomunati dallo stile "maranza", come viene ormai identificato per semplicità. Sono studenti, alcuni delle professionali alcuni di altri licei della città, e sono soliti ritrovarsi sulle scalinate di Brignole. Sarebbe però sbagliato considerarli una "banda", perché quella messa in atto al Leonardo da Vinci sarebbe solo un'azione estemporanea. Stando alle indagini, pare anzi che il gruppo sia stato invitato all'interno della scuola dagli occupanti per la festa ma che, per i comportamenti "sopra le righe", siano poi stati allontanati. A quel punto sarebbe scattata in loro la voglia di vendetta con un blitz vandalico che ha preso di mira la struttura scolastica.