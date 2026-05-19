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Laura Ravetto lascia la Lega e va con Vannacci

Il leader di Futuro Nazionale: "Benvenuta, sono certo che potrà offrire un contributo importante alla crescita e all’evoluzione del partito"

Laura Ravetto lascia la Lega e va con Vannacci
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Laura Ravetto lascia la Lega e passa con il generale Roberto Vannacci e il suo Futuro Nazionale.

“Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all’interno di Futuro Nazionale. Si tratta di una personalità politica di consolidata esperienza, con cinque legislature in Parlamento e ruoli di rilievo ricoperti nel corso della sua attività istituzionale, fra cui quello di sottosegretario ai rapporti col parlamento nel 2010 e responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia nel 2019. Sono certo che potrà offrire un contributo importante alla crescita e all’evoluzione di Futuro Nazionale", dice all'Adnkronos il leader di Futuro nazionale, "La formalizzazione dell’ingresso e le dichiarazioni ufficiali - prosegue - avverranno giovedì a Salsomaggiore Terme, in occasione dell’evento ‘Guerra e Pace’, in programma alle ore 21”.

Storica esponente di Forza Italia, Ravetto è passata alla Lega nel 2020 e con il partito di Salvini è stata eletta in Parlamento. Lombarda di 55 anni, è stata deputata per cinque legislature e nel 2010 ha ricoperto il ruolo di sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento nel governo Berlusconi IV. Sei anni fa, il 19 novembre 2020, lo strappo e l'adesione alla Lega. Scelta condivisa, quello stesso giorno, con i deputati Federica Zanella e Maurizio Carrara anche loro ex forzisti.

Ma proprio per essere stata una super berlusconiana, l'uscita di Ravetto provocò la sorpresa e la delusione del fondatore di FI che, all'epoca, aveva ricordato ai suoi interlocutori che "chi ha lasciato FI non ha mai avuto fortuna altrove".

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