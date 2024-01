"Liberiamo Firenze". Montanari punta il dito contro nemici inesistenti

Ma che cosa vuole fare Tomaso Montanari? Si candiderà a sindaco di Firenze? Ma soprattutto: cosa intende esattamente quando parla di "Liberazione"? Sì, perché il nome dell'associazione lanciata dallo storico dell'arte in vista delle prossime elezioni Comunali lascia molto perplessi: si chiama "11 agosto", data molto cara alla comunità fiorentina perché segna - con il 1944 - la liberazione della città dai nazi-fascisti. Ora, è vero che anche in questo 2024 l'ossessione del professor Montanari per il tema del fascismo non è mai mancata, soprattutto da quando al governo è arrivata Giorgia Meloni, ma questi pericolosissimi "fascisti" dei nostri tempi non hanno mai governato il capoluogo toscano nemmeno per un millesimo di secondo. E allora, con chi ce l'ha il rettore dell'Università per stranieri di Siena?

È presto detto. Nel manifesto che accompagna la chiamata alle armi per progettare una metropoli nuova, Montanari se la prende espressamente con Matteo Renzi e Dario Nardella, gli ultimi due sindaci (ovviamente eletti con il Partito Democratico). " Negli ultimi quindici anni c'è stato un unico filo conduttore - indica lo storico dell'arte -: Firenze città per pochi privilegiati, Firenze città vetrina, Firenze privatizzata. Firenze è stata ridotta a una merce: e a una merce svenduta alla speculazione internazionale ". Un bisogno di discontinuità che, dunque, non potrà mai essere affidato a Sara Funaro, la candidata sindaca del centrosinistra per le elezioni di giugno che ha immediatamente comunicato di volere portare avanti il lavoro dell'ultima giunta. " Pensiamo che questo sia un grave errore, e un grande pericolo - prosegue Montanari -. Perché significa che chiunque voglia cambiare qualcosa dovrebbe votare a destra ".

E occhio, quindi, a lasciare campo aperto agli avversari: la Toscana, città dopo città, sta passando infatti " a una destra ancora fascista ", ripete con il solito refrain. Se la coalizione che ora governa il Paese riuscisse veramente a salire anche a Palazzo Vecchio sarebbe " la rovina finale e definitiva ". Dopo questi passaggi così risoluti, a tutti poteva sembrare chiaro che Tomaso Montanari volesse candidarsi sindaco con questa sorta di lista civica. E invece no: " Sono grato per questa fiducia. Ma sono profondamente convinto che la soluzione non sia collocare una singola persona in alto, bensì prendersi cura di ogni singola persona, a partire da chi sta più in basso ".