"La libertà ha un prezzo": il piano di Meloni per la Nato in Europa

L'Italia e l'Unione europea devono rafforzare le proprie capacità difensive per far fronte alle sfide geopolitiche del mondo. Lo ha ribadito Giorgia Meloni, rispondendo a una interrogazione di Carlo Calenda sul tema difesa nel corso del question time al Senato. "Da patriota sempre sostenuto un principio semplice, ovvero che la libertà ha un prezzo", ha affermato la premier.

Il presidente del Consiglio ha anche sottolineato che, nel 2025, il nostro Paese raggiungerà l'obiettivo del 2% del Pil per le spese militari "perché c'è un governo che sa che mantenere gli impegni presi è fondamentale per farsi rispettare". "Lo faremo sia rilanciando la traiettoria di potenziamento delle nostre capacità di difesa, sia inserendo nel computo delle spese rilevanti quelle voci che sono in linea con i parametri dell'Alleanza atlantica che altre nazioni già considerano", ha aggiunto Meloni. "Senza difesa non c'è sicurezza e senza sicurezza non c'è libertà".

La premier ha anche espresso alcune considerazioni sulla Nato, che dovrebbe prendere più in considerazione il lato sud "che pure è particolarmente importante, soprattutto in un momento di minacce ibride. Per questo governo rafforzare la difesa non significa solo potenziare gli armamenti, ma significa di più: significa difesa dei confini, lotta al terrorismo, controllo del cyberspazio, presidio del dominio sottomarino e delle infrastrutture critiche".

Rimanendo in tema di politica estera, la premier ha affermato che "non è facile riassumere quanto fatto in tre minuti, posso dire che ha avuto dal mio punto di vista in questi anni una identità chiara un protagonismo che ha smentito chi aveva preconizzato un isolamento italiano con l'avvento del governo di centrodestra". Ha anche ribadito la necessità di mantenere l'unità tra Usa e Ue, "perché solamente insieme possiamo garantire un Occidente all'altezza delle sfide del nostro tempo", così come il sostegno agli sforzi di Washington per raggiungere la pace in Ucraina e al piano dei Paesi arabi per la fine delle ostilità in Israele e la ricostruzione della Striscia di Gaza. Meloni ha anche annunciato di star cercando "lo spazio per una missione molto ampia nell'Indo-Pacifico" nei prossimi mesi e ha smentito categoricamente le voci sui quaranta miliardi inviati a Trump: "Questo calcolo è totalmente inventato e fatico anche a ricostruire le voci che vi hanno portato a questo calcolo".

Per quanto riguarda le riforme, il presidente del Consiglio ha affermato che "il premierato sta andando avanti, continuo a considerarla la madre di tutte le riforme e, non dipende da me ma dal Parlamento, ma la maggioranza è intenzionata a procedere spedita su questa riforma esattamente come è intenzionata a procedere spedita sulla riforma della giustizia". Meloni ha anche ribadito il suo sostegno all'inserimento delle preferenze nella legge elettorale.

Sul tema della lotta alla violenza sulle donne, che la premier ha definito come "molto caro al governo", l'esecutivo "sta portando avanti un'azione di sistema per contrastare questo fenomeno e anche per tutelare le vittime".

Meloni ha sottolineato che "abbiamo aumentato i fondi per i centri e le case rifugio, abbiamo reso strutturale il sostegno economico per le vittime, abbiamo agevolato il loro reinserimento professionale, stiamo lavorando sulla diffusione del 1522, il numero antiviolenza, antistalking della presidenza del Consiglio al quale ci si può rivolgere per chiedere aiuto e assistenza immediati, sulla formazione di chi lavora sul campo, sulla sensibilizzazione nelle scuole, sulla protezione del minore online".