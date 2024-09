Liceo del Made in Italy, via libera del Consiglio di Stato: "Smontate le tesi dei detrattori"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Consiglio di Stato si è espresso in maniera positiva sul Liceo del Made in Italy, approvando definitivamente il regolamento, dopo aver acquisito il parere positivo della Conferenza unificata Stato-Regioni. In queste ore, come reso noto dal ministero dell'Istruzione e del Merito, la Sezione consultiva per gli atti normativi ha confermato che non sussistono ostacoli alla prosecuzione del procedimento. Una vittoria su tutta la linea per il ministero guidato da Giuseppe Valditara, che smentisce le esultanze delle opposizioni che, solo poche settimane fa, sono partite all'attacco del governo per una semplice sospensione del parere da parte del Consiglio di Stato, in attesa che venissero forniti i chiarimenti. Una volta giunti, come viene spiegato, non sono emersi ostacoli.

" Dopo che per giorni si sono sparse falsità in merito ad una presunta bocciatura del Consiglio di Stato nei confronti del liceo del made in Italy oggi viene finalmente ristabilita la verità dei fatti. Il Consiglio di Stato non aspettava infatti altro per dare il via libera che il parere necessario della conferenza Stato-Regioni ", ha spiegato il capogruppo Alessandro Amorese, a nome di tutti i componenti di Fratelli d'Italia in commissione Istruzione e Cultura alla Camera. " Gli allarmismi della sinistra, capace solo di tifare contro un governo, quello guidato da Giorgia Meloni, che ha rimesso non solo l'Italia e gli italiani, ma anche la scuola al centro della sua azione, si infrangono ancora una volta contro la realtà ", ha dichiarato ancora Amorese, sottolineando l'innovazione del programma di studi del liceo del Made in Italy, " in grado di coniugare progresso e tradizione ".

Ennesima figuraccia per le opposizioni, costantemente in agguato alla ricerca di passi falsi da parte del governo, capaci anche di inventarseli per cercare di convincere l'opinione pubblica che l'esecutivo Meloni sia in difficoltà.

Il pronunciamento della Sezione conferma la bontà del lavoro sin qui svolto e smonta pezzo per pezzo le tesi dei detrattori, Pd e Cinquestelle in testa, che non hanno fatto altro, in questi mesi, che diffondere notizie false e pretestuose al solo scopo di seminare grande preoccupazione nelle famiglie e sabotare un percorso formativo dall'evidente valore

", sono le parole di, membro della commissione Cultura del Senato e vice responsabile del dipartimento Istruzione del partito. Il liceo è già partito con le classi attivate in numerosi istituti nazionali, riscuotendo un significativo interesse da parte degli studenti e delle loro famiglie.