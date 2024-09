Liceo del made in Italy. Urso: "Andrà avanti"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Consiglio di Stato muove alcuni rilievi sul liceo del made in Italy ma i ministri Adolfo Urso e Giuseppe Valditara delimitano subito la questione. Per l'opposizione, del resto, il fatto che i magistrati amministrativi abbiano espresso qualche dubbio con un «parere interlocutorio» può avere un solo significato: è uno «stop». La minoranza parlamentare ha dedicato la mattinata di ieri ad attaccare l'esecutivo sul presunto intoppo sul corso scolastico. Per Maria Elena Boschi d'Italia viva, quella del liceo del made in Italy è la «cronaca di una morte annunciata». Il governo però ha fatto in chiarezza in maniera repentina.

Per il ministro dell'Istruzione Valditara invece, la «bocciatura» del nuovo indirizzo liceale è una vera e propria «fake news». «Il regolamento - ha spiegato ai cronisti presenti in Parlamento - attendeva semplicemente il parere della conferenza Stato- Regioni, senza il quale il Consiglio di Stato non si sarebbe potuto pronunciare - ha continuato Valditara - Parere arrivato oggi, e ampiamente positivo». Insomma, una mera questione di tempistiche. E la «fake news» sullo «stop» sarà smentita dal «prosieguo degli eventi», aggiunge il ministro. Anche l'altro capo di dicastero coinvolto dalle polemiche - Adolfo Urso - è della stessa opinione. ««Il liceo del Made in Italy andrà avanti. I primi corsi sono già iniziati in queste ore. La questione riguarda il piano triennale successivo», ha detto il titolare del dicastero su Imprese e Made in Italy. Urso ha rimarcato il «lavoro straordinario» messo in campo per istituire il nuovo liceo. «Mi auguro - ha chiosato il ministro, durante una conferenza stampa - che tutti i corpi dello Stato lavorino insieme nell'interesse del Paese».

Anche Ella Bucalo, senatrice di Fdi, ha replicato alla narrativa fatta circolare dalla sinistra: «Chi diffonde notizie allarmistiche, talvolta

in maniera tendenziosa, dimentica che il liceo del made in Italy rappresenta una novita assoluta nel panorama della scuola italiana, un'alternativa importante per dare una opportunità di grande rilievo ai nostri giovani».