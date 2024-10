Liguria, Bucci vince: 48,8 contro 47,3. Esulta il centrodestra, flop M5S, Pd primo partito

Ascolta ora 00:00 00:00

Nostro inviato a Genova

È una telefonata a decretare la fine della contesa e la vittoria di Marco Bucci. Sono le 21:30 di un lunedì interminabile quando Andrea Orlando chiama il suo avversario e gli augura secco: “Buon lavoro”. Game over. Il centrodestra compie il miracolo di confermarsi alla guida di una regione terremotata dall’arresto, il 7 maggio scorso, dell’allora governatore Giovanni Toti. Sembrava impossibile e invece la coalizione guidata dal sindaco di Genova Marco Bucci vince, anche se allo sprint: 48,8 contro 47,3, quando mancano un pugno di sezioni alla fine. Si consolida un distacco di un punto, anzi un punto e mezzo, dopo un pomeriggio lunghissimo in cui a sinistra, galvanizzati anche dai voti di Genova città, avevano sperato in un sorpasso in extremis.

Ora a sinistra cominciano processi, requisitorie e regolamenti di conti: pesano le liti fra Schlein e Conte, gli attacchi furibondi dell’ex premier pentastellato a Grillo, che infatti non ha votato, nella città di Grillo. E poi naturalmente il no dei 5 Stelle a Renzi, lasciato fuori dalla grande ammucchiata, che ora punge: “Ha perso Giuseppe Conte e con lui quelli che hanno alzato veti contro Italia viva”.

Orlando allarga le braccia: “Abbiamo pagato le difficoltà nel campo largo”. Bucci invece esulta: “ Sono felicissimo dopo un pomeriggio al cardiopalmo. I cittadini rifiutano i signori del no”. Poi il neo governatore si toglie qualche sassolino: “ Onore a Orlando, ma in campagna sono state dette falsità inaccettabili”. Soddisfatto infine Giovanni Toti che domani affronterà il patteggiamento davanti al giudice: “Bucci ha vinto anche grazie a me e la sua opera si porrà in continuità con la mia. Spiace che il centrodestra abbia rivendicato con timidezza e solo un filo di voce i nove anni delle mie giunte.

Ma alla fine il centrodestra ce l’ha fatta e le liste civiche, un tratto fondamentale della coalizione, sono di fatto il primo partito del centrodestra". Con un risultato intorno al 15%, di fatto alla pari con Fratelli d'Italia. Ma il primo partito della Liguria resta il PD al 28,4