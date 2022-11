"Liquidare la coop". Cosa succederà dopo lo scandalo Soumahoro

Nel question time di questo pomeriggio in parlamento c'è stato spazio anche per un'interrogazione sulle coop gestite dai familiari di Aboukabar Soumahoro, deputato di Sinistra italiana e Verdi, non indagato dalla procura. Il parlamentare si è più volte dichiarato estraneo alla gestione delle cooperative che avevano sede nella provincia di Latina e, infatti, non risulta interessato all'indagine. Il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha riferito in Aula, in risposta all'interrogazione sulla gestione delle coop in capo alla suocera e alla compagna, in merito alle coop Karibù e Aid, aggiornando il parlamento sugli sviluppi e le implicazioni dell'indagine condotta dalla procura.

Gli ispettori del ministero del Lavoro " hanno proposto lo scioglimento " della cooperativa Aid per " irregolarità non sanabili nel merito all'assenza di un reale e autentico scambio mutualistico e l'assenza di partecipazione dei soci alla vita democratica e alle decisioni dell'ente ". Ma non solo, perché per quando concerne Aid, il ministro Urso ha evidenziato come sia " stata accertata la natura di cooperativa e non di consorzio, in quanto l'Aid di Latina non risulta espletare attività di coordinamento di cooperative collegate ".

Mentre per Karibù " si è conclusa ieri l'istruttoria culminata con la proposta di messa in liquidazione coatta amministrativa per eccessivo indebitamento ". Così ha spiegato Adolfo Urso, annunciando che è al lavoro per " nominare i commissari liquidatori ". La messa in liquidazione fa seguito al fatto che " gli ispettori hanno trovato i locali chiusi al primo tentativo di accesso, a seguito di diffida hanno avuto finalmente accesso e hanno acquisito la documentazione rilevante della cooperativa Karibu ".

Ma non è tutto, perché Adolfo Urso ha riferito in Aula anche di un'informativa del ministero dell'Interno in merito al lavoro della prefettura di Latina, che " negli anni dal 2017 al 2019, a seguito di 22 ispezioni, ha applicato circa 491.000 euro di sanzioni alla cooperativa Karibù. E che negli anni 2018-2022, a seguito di 32 ispezioni, sono state comminate sanzioni nei confronti di Aid per un ammontare complessivo di circa 38.000 euro ". Cifre elevate che si vanno a sommare ad altri provvedimenti comunicati dal ministro del Lavoro a fronte del lavoro dell'ispettorato territoriale di Latina, che " ha ricevuto 20 richieste di intervento concernenti cooperative in questione e ha attivato la procedura conciliativa monocratica per il riconoscimento degli emolumenti dovuti da corrispondere ai lavoratori ".