Lista unitaria tra FI e Lupi per sfondare al Centro

Il centro, quello che spazia «da Meloni a Schlein», come ripete Antonio Tajani, Forza Italia vuole occuparlo più possibile. E così si spiega l’accordo tra il segretario azzurro e il leader di Noi con l’Italia, Maurizio Lupi, per una lista unitaria in vista delle elezioni europee di giugno.

Dice Tajani, nella conferenza stampa: «Con Noi moderati colmiamo un vuoto. Come Fi il nostro obiettivo alle europee è il 10%.

Con l’accordo politico che abbiamo fatto possiamo essere più ambiziosi. Insieme, possiamo superarlo». Subito ci si metterà al lavoro per selezionare i migliori candidati per le liste. Il simbolo (nella foto) cambia un po’. Sullo sfondo bianco con il tricolore di Forza Italia e la corona di Partito popolare europeo, al centro rimane «Berlusconi presidente», ma in basso sullo sfondo blu ecco la scritta Noi moderati. La lista, dunque, mette in evidenza l’appartenenza dei due partiti al Ppe, il gruppo maggioritario nel parlamento europeo e così, il «voto utile».

A due mesi dal voto Tajani non scioglie la riserva sulla sua candidatura: «Sto parlando con i compagni di partito e parlerò con i leader del centrodestra. Al Consiglio nazionale dirò che intenzione ho. Qualsiasi cosa farò, darò il massimo senza togliere nulla al mio impegno prioritario come ministro degli Esteri. E metterò in campo la mia esperienza in 30 anni di vita nelle istituzioni comunitarie». Quest’accordo potrà andare oltre le europee? Lupi spiega che non si pensa di unire i due partiti in uno, che quello di oggi è un progetto di scopo, ma non si esclude un progetto politico unitario: «Non si tratta di sciogliersi l'uno nell'altro, si tratta di lavorare insieme con un obiettivo molto ambizioso. Noi diamo il nostro contributo lavorando insieme. Un centro più forte rafforza l'azione de governo Meloni». Per il leader di NM, «questi mesi di dialogo non sono passati invano, perché volevamo condividere un progetto politico e presentarci alle europee non come una somma di simboli. Vogliamo vincere insieme la sfida di una nuova Europa». E in Consiglio dei ministri arriva l’ok alla proposta di emettere un francobollo speciale dedicato a

Silvio Berlusconi un anno dalla sua scomparsa, secondo Forza Italia «il giusto riconoscimento a un grande italiano che ha servito e onorato la Repubblica in tutti i ruoli che ha ricoperto».