"L'Italia è il Paese che amo". Il primo storico discorso di Silvio Berlusconi

"L'Italia è il Paese che amo". Con queste parole, nel 1994, Silvio Berlusconi annunciò la sua discesa in campo in politica nel 1994. Fu il primo di tanti, molti dei quali diventati pietre miliari della comunicazione politica, discorsi storici che hanno tracciato il percorso politico del Cavaliere in trent'anni di vita di Forza Italia. Cambiò per sempre lo speaking politico, innovò la comunicazione e portà una ventata di aria fresca. Il sorriso e la determinzione con la quale decise di candidarsi sono stati la cifra stilistica della sua carriera fino alla fine.