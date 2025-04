Livelli Bassetti

Ascolta ora 00:00 00:00

Siamo convintissimi. La sanità va sempre peggio per colpa del governo; questo ma anche quell'altro. Per colpa del ministro; questo ma anche quegl'altri. Per colpa dei politici; di sinistra e di destra, perché è tutto un magna-magna. Per colpa dell'Europa, che destina soldi alle armi invece che agli ospedali. Per colpa degli italiani che aggrediscono dottori e infermieri.

E anche un po' per colpa di certi medici, però.

Matteo Bassetti, per esempio.

Come infettivologo non si discute. Ma ieri ha scritto un post «È morto l'attore Val Kilmer a causa di una polmonite. Decisamente l'anno della ribalta globale delle polmoniti» che nessuno ha capito se sia serio, ironico o inutile. Qualche giorno fa lo abbiamo visto in pigiama in un lettone dell'hotel della moglie per dirci che «Dormire poco fa male» (però), e non si capiva se stesse facendo pubblicità all'hotel, a se stesso o al pigiama (che molti no-vax vorrebbero vedere a righe). E qualche giorno prima in un altro video, nella cucina di casa, elargiva consigli, come un Mastrota qualunque, sulle pentole migliori da usare per evitare rischi alla salute. E nessuno sa che cosa ci stesse vendendo. Qualcosa di sicuro.

Certo, nella vita bisogna evitare i mix di farmaci.

Ma anche che la vita diventi un mix di scienza, pentole, talk show, alberghi, reality e occhiali con i brillantini per provare a inseguire la visibilità perduta.

Un dubbio. Non siamo più così sicuri che il virus peggiore di questi tempi sia stato il Covid. C'è anche quello, inestirpabile, del narcisismo.