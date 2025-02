"Lombardia, dei 40mila progetti Pnrr il 94% è stato già avviato"

Ascolta ora 00:00 00:00

Avanza spedito il Pnrr in Lombardia con la Regione che è pienamente in corsa per il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2026. Il 94 per cento degli oltre 40mila interventi programmati è già stato avviato, per un totale di 19,2 miliardi di euro che atterranno sul territorio - 4,3 miliardi solo su Milano - considerando anche il piano nazionale complementare, di cui 3,3 miliardi gestiti direttamente dalla Regione come soggetto attuatore.

Circa un terzo delle risorse è destinato alla transizione ecologica, con altri 3 miliardi per la mobilità sostenibile. Spazio anche alla digitalizzazione e ovviamente alla sanità, con l'ammodernamento tecnologico dei macchinari e la costruzione delle case e degli ospedali di comunità. Uno degli obiettivi più ambiziosi, come spiega il presidente della Commissione regionale che monitora il Pnrr, il consigliere di Forza Italia Giulio Gallera, prevede la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica di più di 2.300 alloggi popolari nei prossimi due anni, sia delle Aler sia dei Comuni, con il 50 per cento dei lavori che è già stato realizzato su oltre mille abitazioni. La strada verso la digitalizzazione passa, invece, dal miglioramento dell'accessibilità di tutti i servizi pubblici digitali, potenziando di pari passo anche le difese cibernetiche regionali. Nell'ottica della semplificazione, la Lombardia ha già assunto tutti e 123 gli esperti richiesti dal Piano, il cui operato sarà valutato in funzione della riduzione del totale degli arretrati e dei tempi medi di gestione delle procedure. L'innovazione riguarderà anche le imprese, con contributi per l'ammodernamento dei macchinari per l'introduzione, per esempio, di tecniche di agricoltura di precisione.

Uno dei progetti su cui punta maggiormente la Regione, riguarda la sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario con il primo treno che è già arrivato nel bresciano, mentre sono 135 i nuovi autobus ecologici in circolazione. Sul fronte della sanità, sono 136 le nuove case di comunità attive, circa il 70 per cento delle 187 totali previste. Tra queste, come aveva spiegato in Consiglio regionale anche l'assessore al Welfare Guido Bertolaso, 85 offrono un servizio che va oltre le 12 ore quotidiane. Sono invece 23 su 60 gli ospedali di comunità già in funzione.

Un capitolo a parte lo meritano l'assistenza domiciliare e la telemedicina. L'obiettivo è di arrivare, nel 2026, a curare a casa quasi 234mila over 65 e offrire servizi di telemedicina a 120mila pazienti. Una parte importante dei fondi, circa 180 milioni di euro, è destinata infine all'acquisto di nuove macchinari tecnologici per le strutture ospedaliere, con 250 apparecchiature che sono già state installate.

«Stiamo procedendo spediti su tutte le linee di intervento - spiega Gallera - I soldi arrivano e sono subito impiegati in maniera davvero concreta su una pluralità di tematiche molto importanti.

E con il contributo di 123 consulenti, andremo a velocizzare e semplificare tantissime procedure autorizzative. Ad esempio quelle sulle bonifiche o sulle energie rinnovabili. In definitiva il Pnrr sarà una grande occasione, un acceleratore di modernizzazione per tutta la Lombardia».