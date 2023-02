"La Lombardia è una punta di diamante". Berlusconi lancia la volata di FI alle regionali

Con un videomessaggio registrato dal suo studio nella villa di Arcore, il presidente Silvio Berlusconi ha partecipato a un'iniziativa elettorale di Milano organizzata da Fi, alla quale hanno presenziato anche i ministri azzurri. Il Cavaliere ha elogiato i pilastri fondanti del suo partito, che a distanza di 29 anni continuano a essere la stella polare che guida le iniziative di Forza Italia: " Siamo orgogliosi di rappresentare in Italia il Ppe, la più grande famiglia politica d'Europa, i moderati d'Europa alternativi alla sinistra. Per questo oggi abbiamo voluto qui i ministri di Forza Italia, perché la collaborazione fra Regione e governo nazionale può dare frutti straordinari, dare nuovo e ulteriore impulso al modello Lombardia, punta di diamante di un'Italia che ritorna a crescere ".

In Lombardia, così come nel Lazio, si andrà al voto il prossimo 12 e 13 febbraio per rinnovare il consiglio regionale e il candidato del centrodestra Attilio Fontana, sostenuto anche da Forza Italia, è stato costantemente in cima ai sondaggi elettorali. " Ormai manca solo una settimana, domenica e lunedì prossimi i cittadini della nostra Lombardia confermeranno il presidente Fontana e la coalizione di centrodestra alla guida della nostra Regione ", ha detto Silvio Berlusconi, ricordando come Forza Italia e il centrodestra vincano regolarmente le elezioni regionali in Lombardia da quasi 30 anni, senza interruzioni. " Il buon governo del centrodestra ha fatto bene, ha fatto della Lombardia una delle regioni più avanzate d'Europa, un modello apprezzato e studiato nel mondo ", ha proseguito il Cavaliere, dicendosi orgoglioso di essere lombardo e di aver ottenuto i primi successi con Forza Italia, oltre che come imprenditore, proprio in Lombardia, regione dalla quale il partito trae ispirazione per i suoi modelli operativi.

" Qui abbiamo realizzato il miracolo del 1994. Sono passati quasi 30 anni e siamo ancora una volta al governo del nostro Paese, con le nostre idee, con i nostri programmi, con i nostri valori. Siamo parte essenziale della coalizione, determinanti per vincere e per governare in Lombardia come in Italia ", ha proseguito Silvio Berlusconi, sottolineando come Forza Italia rappresenti il vero centro.

Nel sottolineare l'importanza di un legame tra il voto per le regionali e il governo, Berlusconi ci ha tenuto a fare il suo personale plauso ai ministri azzurri per i primi lavori portati in porto, " per l'eccellente lavoro che stanno facendo, insieme ai nostri parlamentari, per cambiare l'Italia ". L'ex premier ha ringraziato uno per uno le sue donne e i suoi uomini che lavorano al fianco di Giorgia Meloni, da Antonio Tajani ad Anna Maria Bernini, passando per Gilberto Pichetto Fratin, Elisabetta Casellati e Paolo Zangrillo, oltre ai viceministri in quota azzurra. Quindi, Silvio Berlusconi ha ringraziato Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo, capigruppo in parlamento. " In poche settimane il governo ha messo a fuoco alcuni obiettivi importanti che corrispondono ai nostri impegni assunti in campagna elettorale sul fisco, pensioni, lavoro dei giovani giustizia e le altre grandi riforme ", ha proseguito il leader di Forza Italia.